Икономическият растеж на Швейцария рязко се забави през второто тримесечие

Бойчо Попов
Снимка: Christian Beutler/Keystone via AP
Берн,  
15.08.2025 13:36
 (БТА)

Растежът на швейцарската икономика се забави значително през второто тримесечие на 2025 г., дори преди да се усети ефектът от по-високите американски мита, съобщава "Инвестинг.ком", като се позовава на данни на швейцарското министерство на икономиката.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с едва 0,1 на сто в периода април-юни спрямо предходните три месеца. Слабото представяне на промишлеността е било частично компенсирано от растежа в сектора на услугите. За сравнение, през първото тримесечие икономиката нарасна с 0,8 на сто.

Ориентираната към износ икономика на Швейцария е изправена пред сериозни предизвикателства през втората половина на годината, тъй като за износните стоки в САЩ ще се прилагат вносни мита от 39 на сто. Американският президент Доналд Тръмп мотивира решението с високия търговски дефицит на САЩ със Швейцария, който по данни от 2024 г. надхвърля 38 млрд. долара.

Правителството в Берн обяви, че ще продължи търговските преговори със САЩ с цел постигане на по-благоприятно споразумение. Според вестник "Тагесанцайгер" главният изпълнителен директор на "Суис" (Swiss) – швейцарското дъщерно дружество на "Луфтханза" (Lufthansa) – Йенс Фелингер е предложил покупките на самолети "Боинг" (Boeing) да се извършват чрез Швейцария, за да се намали търговският излишък със САЩ.

Друг възможен подход, посочен от властите, е насърчаването на фармацевтичните компании "Рош" (Roche) и "Новартис" (Novartis) да увеличат инвестициите си в САЩ. Двете компании вече са обявили планове за вложения в размер съответно на 50 млрд. и 23 млрд. долара през следващите няколко години, което ще доведе до създаването на десетки хиляди работни места.

/ЕС/

Към 14:08 на 15.08.2025 Новините от днес

