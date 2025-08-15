Икономическият растеж на Швейцария рязко се забави през второто тримесечие

site.btaИкономическият растеж на Швейцария рязко се забави през второто тримесечие
Растежът на швейцарската икономика се забави значително през второто тримесечие на 2025 г., дори преди да се усети ефектът от по-високите американски мита, съобщава "Инвестинг.ком", като се позовава на данни на швейцарското министерство на икономиката.
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с едва 0,1 на сто в периода април-юни спрямо предходните три месеца. Слабото представяне на промишлеността е било частично компенсирано от растежа в сектора на услугите. За сравнение, през първото тримесечие икономиката нарасна с 0,8 на сто.
Ориентираната към износ икономика на Швейцария е изправена пред сериозни предизвикателства през втората половина на годината, тъй като за износните стоки в САЩ ще се прилагат вносни мита от 39 на сто. Американският президент Доналд Тръмп мотивира решението с високия търговски дефицит на САЩ със Швейцария, който по данни от 2024 г. надхвърля 38 млрд. долара.
Правителството в Берн обяви, че ще продължи търговските преговори със САЩ с цел постигане на по-благоприятно споразумение. Според вестник "Тагесанцайгер" главният изпълнителен директор на "Суис" (Swiss) – швейцарското дъщерно дружество на "Луфтханза" (Lufthansa) – Йенс Фелингер е предложил покупките на самолети "Боинг" (Boeing) да се извършват чрез Швейцария, за да се намали търговският излишък със САЩ.
Друг възможен подход, посочен от властите, е насърчаването на фармацевтичните компании "Рош" (Roche) и "Новартис" (Novartis) да увеличат инвестициите си в САЩ. Двете компании вече са обявили планове за вложения в размер съответно на 50 млрд. и 23 млрд. долара през следващите няколко години, което ще доведе до създаването на десетки хиляди работни места.
/ЕС/
