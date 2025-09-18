Търговският излишък на Швейцария се свива през август като износът на часовници спада рязко

Външнотърговският излишък на Швейцария намалява през август, тъй като износът на часовници се свива, показват изнесени днес данни на Федералната митническа администрация, цитирани от ДПА.

Търговският излишък спада до 3,9 милиарда швейцарски франка (4,9 милиарда долара) през август спрямо 4,2 милиарда швейцарски франка през юли.

В номинално изражение износът е спаднал с 1 на сто на месечна база през август, докато вносът се е увеличил с 0,4 на сто. В реално изражение както експортът, така и вносът са се възстановили съответно с 2,4 и 0,6 на сто.

Доставките на часовници и бижута са спаднали със 7,5 на сто през месеца, а на стенни часовници спадът е с 8,6 на сто.

Според данни на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия експортът на часовници е спаднал рязко с 16,5 на сто на годишна основа през август.

Часовниците, изработени от благородни метали, са регистрирали най-големия спад - със 17,3 на сто.

Федералната митническа администрация отчита също, че износът на страната към САЩ е спаднал с 22,1 на сто през август до 3,08 милиарда швейцарски франка (3,3 милиарда евро) спрямо юли, тъй като експортът на часовници е сред най-засегнатите сектори след въведените мита от 39 на сто върху износа на страната, допълва Франс прес.

По този начин експортът за САЩ е спаднал до "най-ниското си ниво от края на 2020 г.", сочат данните на Федералната митническа администрация.

Спадът в експорта за Съединените щати се дължи отчасти и на химическия и фармацевтичния сектор, отчитат швейцарските митници.

На всички пазари износът на Швейцария се свива с 1 на сто през август до 22 милиарда швейцарски франка. Той намалява с 0,6 на сто за Азия спрямо юли, докато към Европейския съюз нараства с 2,1 на сто, сочат митнически данни.

Вносът, от своя страна, се увеличава с 0,4 на сто до 18,1 милиарда швейцарски франка, допълва АФП.