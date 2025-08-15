Работим майчинските за втората година да са около размера на минималната заплата, каза Борислав Гуцанов

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
15.08.2025 13:23 | ОБНОВЕНА 15.08.2025 13:33
 (БТА)

Екипът на Министерството на труда и социалната политика вече подготвя бюджета за 2026 г., като в него ще бъде заложено повишение на парите за първото, второто и третото дете. Това каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който се включи в тържествата по случай Деня на града.

Целта е майчинските през втората година да станат около 1100 – 1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година, заяви той. 

В момента сумата е 780 лева, а ако се върнат по-рано на работа, младите майки получават 50 на сто от нея. По думите на Гуцанов би било хубаво процентът да стане поне 75. Министърът подчерта, че това е начин да се стимулират младите жени да се завърнат в реалната икономика по-рано. Държавата има нужда от млади, обучени хора и такива финансови стимули ще помогнат, включително и за справяне с демографската криза, бе позицията на министъра.

На въпрос дали изпълнението на тези мерки няма да доведе до затруднения в републиканския бюджет, Гуцанов посочи, че предварителните разчети показват, че мерките са икономически обосновани и не само няма да затруднят фиска, а при определени сценарии дори могат да генерират допълнителни приходи. Ако се запази сегашното равнище от 780 лева подкрепа за втората година майчинство и само 10 на сто от жените се върнат на работа, като увеличим процента от 50 на 75, държавата не само че няма да даде допълнително средства, а напротив – ще получи 12,4 милиона в бюджета, каза Гуцанов. Той уточни, че този сума всъщност ще дойде от данъците и осигуровките, които ще плащат дамите, когато започнат да вземат заплата. Според министъра при увеличение на обезщетението и процента, който се полага от него през втората година, от бюджета ще трябва да бъдат заделени около 10 милиона лева повече, което никак не е много.

 

/БИ/

В допълнение

