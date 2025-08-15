КЗК образува открито производство срещу НЕК по жалба на фирма

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу "Националната електрическа компания" (НЕК) по жалба на фирма. Решението на КЗК е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от "Респромкомплект" АД срещу решението за абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на НЕК. Тя е внесена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЗК образува открито производство срещу АЕЦ "Козлодуй" по жалба на "Петрол" АД срещу решението за доставка на горива чрез карти за безналично плащане в системата на бензиностанции "Лукойл" на територията на страната. Жалбата е по реда на ЗОП.

КЗК образува открито производство срещу Община Свищов по жалба на "Свищов 2024" ДЗЗД срещу решението за реконструкция на пътя Градище - Овча могила - Драгомирово. Жалбата е по ЗОП.