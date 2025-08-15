МЕНА: Египет и Индия създават първата съвместна техническа комисия по селскостопанските въпроси

Египетското министерство на земеделието обяви началото на първия общ Египетско-индийски земеделски техническо комитет, като част от усилията за засилване на сътрудничеството между двете страни и изпълнението на правителствените политики, предава египетската новинарска агенция МЕНА.

Инициативата идва в резултат на директивите на земеделския министър Аля Фарук, който наблегна на укрепването на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Египет и Индия в подкрепа на продоволствената сигурност и устойчивото развитие, както и на укрепването на стратегическото партньорство между двете страни.

Създаването на комитета се осъществява след среща между министър Фарук и новия посланик на Индия в Египет Суреш Реди.

На срещата двете страни подчертаха значението на създаването на обща работна група по техническите въпроси в съответствие с меморандума за разбирателство, подписан от двете страни през 2023 г.

Организирана беше и онлайн среща за обсъждане на конкретните действия по изпълнение на задачите.

Ръководител от египетска страна беше заместник-председателят на Центъра за селскостопански изследвания и ръководител на външните селскостопански отношения Саад Муса, а от индийска страна - директорът на международното сътрудничество в Министерството на земеделието и благосъстоянието на земеделските производители на Индия Джитендра Сингх.

На заседанието присъстваха висши служители от двете страни, включително представители на египетските институти за изследвания на земеделските култури, животновъдството, почвите, водите и околната среда.

Разговорите бяха съсредоточени върху организирането на работна група по техническите въпроси и определянето на нейния дневен ред.

Муса подчерта важността на фокусирането върху приоритетни области за двете страни, по-специално развитието на сектора, повишаването на квалификацията на изследователите и насърчаването на съвместни изследователски инициативи чрез обмен на знания и практическо сътрудничество.

Той също така подчерта необходимостта от организиране на обучителни програми, семинари и други съвместни дейности, за да се използва максимално техническият опит на двете страни, като се очаква работната група да се събира редовно.

Двете страни се споразумяха да си сътрудничат в ключови приоритетни области, включително развитието на съвременните напоителни системи, насърчаване на ефективното използване на неорганични торове, подобряване на практиките за опазване на почвата, сътрудничеството по отношение на устойчиви сортове ориз и просо, обмен на семена за повишаване на производителността на културите, подкрепата за производството на зеленчукови семена и стратегически култури като зърнени храни и леща, осъществяване на общи научноизследователски програми и програми за обучение, както и засилване на сътрудничеството в областта на здравето на животните.

Срещата завърши със споразумение за провеждане на втора виртуална сесия през октомври или началото на декември, като лична среща е планирана за 2025 г. в Египет или Индия.

Двете страни също така определиха технически координатори, за да осигурят безпроблемна комуникация и изпълнение на съвместни инициативи, в сътрудничество с индийското посолство в Кайро и по официалните дипломатически канали.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)