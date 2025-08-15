В Панагюрище и Стрелча започна поетапното въвеждане на цените в лева и евро

В Панагюрище и Стрелча започна поетапното въвеждане на двойното етикиране на цените в лева и евро, показва репортерска проверка на БТА. От 8 август влезе в сила изискването цените на стоките и услугите у нас да бъдат обявявани едновременно в левове и в евро.

Въвеждането на цените едновременно в лева и евро създава дискомфорт както за търговците, така и за клиентите, каза Радослава Етова, продавач-консултант в малък хранителен магазин в село Бъта. "Нашите клиенти са предимно възрастни хора, които трудно се ориентират в промяната. Всяка новост е стрес за тях. Още отсега се притесняват и питат дали вече трябва да плащат в евро. Ще бъде голямо предизвикателство за всички, но каквото се изисква, ще го направим", добави Етова.

По думите ѝ за търговците ще произтекат и други трудности заради продължителния период на двойно обозначаване "Сутрин съм продавач, а следобед – преетикирам. Тук социалният контакт е много важен – клиентите идват не само да напазаруват, но и да си поговорят, а това допълнително забавя работата", допълни тя.

На зеленчуковия пазар в Стрелча някои търговци признаха, че ще се възползват от двумесечния гратисен период,, преди да въведат двойното обозначаване на цените. Други разказаха, че вече свикват с новата система.

"Не изпитвам затруднение – имам калкулатор от интернет. Затруднението е в джоба, ако там няма с какво да платиш", коментира с усмивка един от продавачите. Друг казва, че опитът му в чужбина му помага за бързата адаптация.

Магазини за козметика, за дрехи, цветя и сувенири, както и студиа за красота и фитнеси, също са обявили цените си в двете валути, установи още проверката.

Съгласно промените в Закона за въвеждане на еврото, обнародвани в "Държавен вестник", до 8 октомври е в сила гратисен период за двойното обозначаване на цените без санкции, за да се улесни адаптацията на бизнеса. След този срок търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева.