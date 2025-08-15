Свободни работни позиции за химици, биолози, технолози, инженери и други специалисти предлага "Ветпром" Радомир

Свободни работни позиции за химици, биолози, технолози, инженери, специалисти и експерти по осигуряване на качество и валидиране във фармацевтичната индустрия е обявила фирма "Ветпром", базирана в Радомир. Това съобщиха за БТА от компанията.

От там поясняват, че са динамично развиващо се предприятие, което към днешна дата има нужда и от кадри за по-ниски позиции в производството си, като машинни оператори и техници.

От "Ветпром" посочват, че кандидатстващите за работа при тях на по-високи длъжности трябва имат завършена бакалавърска или магистърска степен в областите химия, биология, фармация, биотехнологии или сродни.

За инженерните позиции също се изисква образователен ценз в сферата на машинното инженерство или електроинженерството. Допълнително предимство дават владеенето на английски и руски език, опитът във фармацевтичната индустрия и познаването на правилата на стандартите за добра производствена практика (GMР).

Сред компетентностите, които трябва да притежават всеки нает в производството, са завършено средно или средно специално образование, дисциплинираност, спазване на определени правила и норми. Кандидатите също така трябва да имат технически знания и умения за работа със съвременно оборудване.

"Ветпром" АД е компания с дългогодишна история. През 40-те години на миналия век е основана Ветеринарно-стоковъдна кооперация, а през 1956 г. започва промишлено производство на ветеринарни лекарства. През 1991 г. компанията се преобразува във държавна фирма "Ветпром" АД. През 2014 година тя е придобита от фармацевтично ориентирана холдингова компания Danhson (Дансон). През 2016 г. е изградена изцяло нова производствена площадка, а заедно с това е направена реконструкция и модернизация на всички помещения, и производственото оборудване. През 2018 г. компанията получава лиценз по GMР.

Към днешна дата "Ветпром" е сред водещите производители на хуманни и ветеринарни лекарства в България. Продуктовото портфолио на компанията включва разрешени за употреба и представени на пазара над 100 лекарствени продукта за хуманна, и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Фирмата произвежда продукти не само за българския болничен и аптечен пазар, но и за Русия, Украйна, Прибалтика, Западна Европа и др.

Заетите в компанията са над 350 души. Социалните придобивки, които от фирмата предлагат на служителите си са ваучери за храна, безплатно столово хранене, допълнително здравно застраховане, организиран служебен транспорт, както и различни бонус схеми.

От фирмата заявяват, че имат установени партньорски взаимоотношения с училища от Радомир и Перник, както и с Дирекция "Бюро по труда".

"Подкрепяме развитието на младежите в района, като за трета поредна година отваряме вратите си за ученици, които стажуват при нас през лятото. Вземаме активно участие в различни събития, кариерни форуми, панаири на професиите и други събития, организирани на местно ниво", допълват от "Ветпром" Радомир.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. „Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.