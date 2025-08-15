Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2025 г. се повишава с 15,6 на сто, съобщава НСИ

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2025 г. се повишава с 15,6 на сто спрямо същото тримесечие на 2024 г., съобщава Националният статистически институт.

Увеличението е в резултат от повишението на индекса на цените на продукцията от растениевъдство - с 26,7 на сто, и на индекса на цените на продукцията от животновъдство - с 5,8 на сто.

Спрямо предходната година (на годишна база) цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 13,5 на сто, като в растениевъдството те се повишават с 25,5 на сто, а в животновъдството - с 2,9 на сто.

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. се наблюдава увеличение на цените във всички групи растениевъдни култури, като най-голямо повишение е регистрирано при пресните плодове - със 120,6 на сто, което е в резултат предимно на увеличението на цените на черешите и кайсиите, съответно със 140,7 и със 113,4 на сто, съобщава НСИ. Повишение е регистрирано както в цените на зърнените култури - с 5,8 на сто, в резултат на увеличението на цената на царевицата за зърно с 14,7 на сто, така и при цените на техническите култури - с 10 на сто, в резултат от увеличението на цените на рапицата и на слънчогледа, съответно с 24,6 и 11,2 на сто. Цените на пресните зеленчуци също нарастват с 8,5 на сто.

В сравнение с 2024 г. (на годишна база) тенденцията се запазва, като цените на пресните плодове и зеленчуци нарастват съответно със 125,6 и с 16,6 на сто. По-високи са цените на зърнените култури - с 4,5 на сто, в резултат от повишението на цената на царевицата за зърно и ечемика, съответно с 10,5 и с 5 на сто. При техническите култури е регистрирано увеличение с 2,4 на сто в резултат от повишението на цената на маслодайния слънчоглед - с 1,7 на сто.

Цените на живите животни намаляват с 0,2 на сто спрямо същото тримесечие на 2024 г. в резултат на спад на цените на свинете с 10,9 на сто и на бройлерите с 0,7 на сто. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 14,4 на сто, като повишение е отчетено при всички продукти. Най-висок процент увеличение е при цената на кравето мляко - с 16 на сто, и на цената на кокошите яйца - с 19,8 на сто.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2025 г. е по-нисък с 0,4 на сто спрямо същото тримесечие на предходната година.

Спрямо съответното тримесечие на 2024 г. е отчетено повишение в цените на: ветеринарномедицинските продукти - с 4,7 на сто, посевния и посадъчния материал - с 4,3 на сто, и фуражите - с 2,1 на сто. Намаляват цените на: електроенергията и горивата - със 7,6 на сто, минералните торове - с 1,6 на сто, и продуктите за растителна защита - с 0,6 на сто.