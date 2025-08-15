Три исторически пласта разкриха археолозите при новите проучвания на Акве Калиде

site.btaТри исторически пласта разкриха археолозите при новите проучвания на Акве Калиде
Археологическите проучвания на територията на древния град Акве Калиде са достигнали дълбочина от 1,70 м, разкривайки материали от три исторически пласта, съобщиха от Регионалния исторически музей в Бургас. Откритията са свързани с възрожденския, османския и средновековния период, поясниха от културния институт.
През тази година проучванията се ръководят от доц. д.н.а. Димчо Момчилов и ас. Мирослав Класнаков – главен уредник на отдел "Археология“ в Бургаския музей. На този етап предстои демонтирането на две средновековни жилища, които са изследвани през 2023 и 2024 година. "Сега премахваме техните деструкции, за да достигнем до нивото на античния пласт и да продължим в дълбочина“, поясни Класнаков.
През този археологически сезон са открити монети, печати, пръстени, средновековни теглилки за мерене на монети, сребро и злато, керамика и други. До края на проучванията екипът се надява да разкрие архитектурата на големия правоъгълен басейн в Акве Калиде, който е в непосредствена близост до по-малък с кръгла форма. Според Класнаков басейните са описани още през XIX век от чешкия историк и български министър на Народното просвещение Константин Иречек.
Акве Kалиде е античен град на територията на Бургас, известен с минералните си извори. Първата римска баня в него е изградена през І в., по времето на император Нерон. Топлите минерални извори са привлекли много велики владетели, сред които византийските императори Юстиниан II и Константин IV Погонат, българския хан Тервел и султан Сюлейман Втори Великолепни, който през ХVІ в. изгражда изключително модерен за времето си хамам (турска баня).
През последните години при археологически разкопки в района на Акве Калиде са разкрити крепостната стена и северния вход към древния град. Колекцията от находки от античността и средновековието включва печати от X-XII век, златни накити, хиляди златни, сребърни и бронзови монети. Днес част от древния град е реставрираната баня на султан Сюлейман Великолепни, превърната в музей.
