„Лятно кино под звездите“ се провежда в Трявна от 15 до 17 август

Инициативата „Лятно кино под звездите“ ще се проведе в Трявна от 15 до 17 август, съобщиха организаторите от отдел „Култура“ на местната администрация.

През три поредни вечери зрителите ще имат възможност да се насладят на четири хитови филмови заглавия в сърцето на града. Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират киномаратона, който предлага възможност за приятни вечери под открито небе.

Прожекциите ще се проведат на площад „Пенчо Славейков“. На 15 август ще бъдат показани филмите „Уилоу и вълшебната гора“ и „Киберпрестъпност“, на 16 август – „F1: Филмът“, а на 17 август зрителите ще могат да гледат „Пакостливите духчета“.

За удобство на зрителите на място ще бъдат поставени пейки през всичките три вечери на киномаратона.