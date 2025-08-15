Машинистите на влака, който дерайлира тази сутрин край симеоновградското с. Пясъчево, са усетили силен тласък непосредствено преди инцидента. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който вече е на мястото на инцидента в Пясъчево.

В непосредствена близост до населеното място рано тази сутрин 13 от вагоните на 34-влакова товарна композиция дерайлираха. Няма да коментираме предполагаемите причини за възникването на инцидента, каза още той. Министърът уточни, че заради силния натиск на цистерните, 60-80 тона всяка, около 50-60 метра от железопътната инфраструктура - релси, баластра и легло на железния път, е изцяло унищожена.

Разследването на това тежко произшествие ще се извърши от следствените органи, които са тук на място, посочи Караджов. По негови думи катастрофата е можела да прерасне в по-тежки размери, ако не е била бързата и професионална реакция на пожарникарите, които са овладели ситуацията за два часа. В момента от БДЖ има осигурени чакащи локомотиви, които да изтеглят недерайлиралите цистерни.

Управителят на фирма „Булмаркет“ Даниел Неделков, собственик на композицията, информира на място, че двамата машинисти са в силен стрес, като единият е в болница заради предполагаем рязък скок на кръвното. Той съобщи още, че машинистите са го информирали веднага след инцидента, за който му е било съобщено в 5:20 часа сутринта, че в момента на излизането от релсите е имало скъсване на въздухопровод на един от двата локомотива на композицията и е предприето задържане с челния локомотив. И двамата машинисти са били с дълъг стаж. Неделков обеща пълно съдействие на разследващите и на Национала компания "Железопътна инфраструктура".

Транспортният министър добави, в района ограничението на скоростта е 60 километра в час, но няма как да се каже от първия оглед дали е било спазено ограничението. Караджов обаче коментира, че едва ли в България има сериозен машинист, който да не спазва скоростта и каза в отговор на въпрос, че няма разумен човек, който да направи връзка на този случай с Хитрино.

Разследващият инцидента Бойко Скробански, член на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, каза, че тепърва ще се свалят данните от записващите устройства, които двата локомотива имат. Ще бъдат предприети също така измервания на железния път и на подвижния състав.

От обърналите се вагони най-малко осем от тях са цистерни с гориво, съобщи по-рано директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който също е на място. Работи се за недопускане на още изтичане на гориво, добави той. По-късно Джартов информира, че все още има течна гориво от някои от цистерните.

Екипи на пожарната от Хасково, Ямбол и Стара Загора работя по овладяване на ситуацията, по данни на началника на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Няма пострадали при инцидента. Причините все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.

По-рано кметът на Симеоновград Милена Рангелова каза за БТА, че не се е наложило евакуация на хората от населеното място. Те са предимно възрастни и са напуснали домовете си изплашени от гърмежите, които са чули сутринта, каза още кметът.

За ситуацията и оказване на подкрепа на огнеборците и екипите на гражданска защита за ситуацията следи на първа линия и областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.