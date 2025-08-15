Божията майка да ги закриля и да дарява мир и любов в домовете им, пожела на миряните отец Кирил от храм „Св. Успение Богородично“ в Кърджали

Пресвета Богородица да ги закриля и да носи мир и любов в домовете им, пожела на миряните отец Кирил от храм „Св. Успение Богородично“ в кърджалийския квартал „Гледка“ по случай днешния храмов празник.

Той призова за смирение и разбирателство и поздрави присъстващите с празника. След отслужената литургия отецът освети вода, която хората да отнесат за здраве в домовете си, както и донесените хлябове.

За жителите на квартал „Гледка“ Успение Богородично е и празник на самия квартал. Ежегодно Народно читалище „Родопски фар 1938“ организира събор, на който канят и външни изпълнители, а традиционно около 2000 души се събират на празника, каза за БТА председателят на читалището Иван Узунов. Тази година е поканен оркестър от Пловдив, а празникът ще започне надвечер на традиционното място – пространството пред църквата.