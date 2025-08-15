Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 4 Енчева загуби от италианката Анджелика Раги с 4:6, 1:6 за 82 минути. Раги поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три гейма, за да триумфира.

В схемата на двойки 19-годишната българка и Мара Гае (Румъния) ще играят по-късно днес да полуфиналите срещу третите поставени Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия).