Подробно търсене

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Румъния

Димитър Вельов
Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Румъния
Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Румъния
Лидия Енчева снимка: БФТ
Отопени, Румъния,  
15.08.2025 12:04
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 4 Енчева загуби от италианката Анджелика Раги с 4:6, 1:6 за 82 минути. Раги поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три гейма, за да триумфира.

В схемата на двойки 19-годишната българка и Мара Гае (Румъния) ще играят по-късно днес да полуфиналите срещу третите поставени Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия).

/ДВ/

Свързани новини

14.08.2025 17:29

Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.Българката и Мара Гае (Румъния) елиминираха поставените под номер 1
13.08.2025 19:48

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Румъния

В края на юни Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:37 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация