Министър Борислав Гуцанов ще даде начало на ремонт на дом за възрастни и нова услуга за хора с увреждания в община Шумен

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще е на работно посещение в Шумен. Той ще даде символично начало на ремонтните дейности в Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в града и на нова услуга за хора с увреждания в общината, съобщиха от пресцентровете на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и местната администрация.

На място той ще се запознае с предстоящото реновиране на дома, финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). След приключването на ремонта домът ще бъде разширен с нови сгради и ще осигури по-голям комфорт и самостоятелност за 110-те живеещи в него.

Борислав Гуцанов днес ще даде начало и на изграждането на ново място, което ще осигурява среда, близка до семейната, за хора с психични разстройства в с. Царев брод, което също се строи със средства по НПВУ като част от инвестицията „Модернизация на дългосрочната грижа“. Той ще се срещне и с хора с физически увреждания, подкрепяни в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен, уточняват от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Социялният министър ще посети и Дома за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" в кв. "Боян Българанов" в областния град.

Кметът на Шумен проф. Христо Христов ще посрещне министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в рамките на работното му посещение в града, съобщават още от пресцентъра на общинската администрация.