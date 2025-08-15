Във Военномедицинската академия ще бъде отдадена почит към лекари, полицаи, пожарникари и граждани, загинали при спасяване на човешки живот.

По случай Деня на спасението с едноминутно мълчание във Военномедицинската академия (ВМА) ще бъде почетена паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и граждани, загинали при спасяването на човешки живот. Събитието ще се състои от 12:00 ч. пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Денят на спасението се чества от 2005 г. по инициатива на д-р Тотко Найденов, главен редактор на в. „Български лекар”, с подкрепата на ВМА и със съдействието на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския Червен кръст и синдикатите, в чест и памет на 26-годишния д-р Стефан Черкезов, който на 15 август 1963 г. спасява 47 души от пламнал автобус и загива от тежките си изгаряния.

Известни са имената на над 130 лекари и 20 медицински сестри, загинали по време на работа, предимно след извършване на тежки среднощни операции, катастрофи с линейки, както и след заразяване с болестите на свои пациенти, отбелязват от ВМА. В списъците са и полицаи, минни спасители и обикновени граждани, изгубили живота си, спасявайки други хора. След избухването на пандемията от COVID-19 към "черните списъци" бяха добавени имената на над 150 лекари, медицински сестри, фелдшери и шофьори на линейки, които до последно помагаха на болни от коронавирус, но загубиха битката за собствения си живот, посочиха още от ВМА.

Поканени да присъстват на днешното събитие са представители на президентството, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", неправителствени и синдикални организации.

С вой на сирени на линейки и поднасяне на венци пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните, беше отбелязан Денят на спасението на същата дата преди година.