Подробно търсене

Поемането на дългосрочен общински дълг от 800 000 лева ще обсъжда на извънредно заседание Общинският съвет в Минерални бани

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Поемането на дългосрочен общински дълг от 800 000 лева ще обсъжда на извънредно заседание Общинският съвет в Минерални бани
Поемането на дългосрочен общински дълг от 800 000 лева ще обсъжда на извънредно заседание Общинският съвет в Минерални бани
Снимка: БТА/архив
Минерални бани,  
15.08.2025 06:15
 (БТА)

Поемането на дългосрочен общински дълг от 800 000 лева ще обсъжда на извънредно заседание Общинският съвет в Минерални бани, съобщиха от пресцентъра на Общината. Това е и единствената точка в проекта за дневен ред на сесията.

На прегласуване ще бъде подложено Решение № 306, което бе взето на заседание от 12-и август т. г. В него става въпрос за поемане на дългосрочен дълг от Общината, със средствата от който ще бъде извършен ремонт на Детска градина „Снежанка“ в Минерални бани и нейния филиал в село Караманци. За приемането на решението е необходимо квалифицирано мнозинство. 

На предишното заседание обаче  седем общински съветници бяха „за“, а двама гласуваха „против“, което при списъчен състав от 12 души не е достатъчно. 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:27 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация