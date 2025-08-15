Поемането на дългосрочен общински дълг от 800 000 лева ще обсъжда на извънредно заседание Общинският съвет в Минерални бани, съобщиха от пресцентъра на Общината. Това е и единствената точка в проекта за дневен ред на сесията.

На прегласуване ще бъде подложено Решение № 306, което бе взето на заседание от 12-и август т. г. В него става въпрос за поемане на дългосрочен дълг от Общината, със средствата от който ще бъде извършен ремонт на Детска градина „Снежанка“ в Минерални бани и нейния филиал в село Караманци. За приемането на решението е необходимо квалифицирано мнозинство.

На предишното заседание обаче седем общински съветници бяха „за“, а двама гласуваха „против“, което при списъчен състав от 12 души не е достатъчно.