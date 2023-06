Ирландката Луси Колдуел спечели литературната награда "Уолтър Скот"

Писателката Луси Колдуел от Белфаст спечели награда "Уолтър Скот" за исторически роман с "Тези дни", съобщи Би Би Си.

Романът е направил впечатление на журито с "увлекателното и поглъщащо повествование". Той е за въздушните бомбардировки на родния град на Луси Колдуел през Втората световна война.

Наградата беше обявена на фестивала на книгата в Мелроуз. Паричният й еквивалент е 25 000 британски лири.

Основаната през 2009 г. награда "Уолтър Скот" се превърна в едн от най-важните британски литературни отличия. Сред нейните лауреати са Себастиан Бари, Робърт Харис, Андреа Леви и Хилари Мантел.

Журито каза, че романът на Луси Колдуел е "история едновременно с много жестокост и голяма нежност". Тя пише по разкази на очевидци, интервюирайки оцелели, включително 103-годишен.

"Тези дни ми се сториха толкова живи, докато ги описвах, толкова наситени - изобщо не ми се струваше "история", дори не ми се струваше, че се е случило, усещах, че се случва, докато пиша", каза Колдуел.

Другите романи в краткия сипсък за наградата бяха "Геометрикът Лобачевски" (The Geometer Lobachevsky) от Ейдриън Дънкан, "Акт на забрава" (Act of Oblivion) от Робърт Харис, "Избраните" (The Chosen) от Елизабет Лоури, "Слънцето слиза надолу" (The Sun Walks Down) от Фиона Макфарлейн, "Родословие" (Ancestry) от Саймън Мауер и "Аз не съм твоята Ева" от Девика Понамбалам.