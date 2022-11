Група "Гънс ен' роузис" може да е хедлайнер на фестивала Гластънбъри догодина

Група "Гънс ен' роузис" води преговори да оглави фестивала Гластънбъри догодина, писа електронното издание Контактмюзик.

Авторите на хита "Welcome to the Jungle" никога не са се изявявали на световноизвестния фестивал, но изглежда, че ще излязат на сцена "Пирамидата" в Уърти Фарм в Съмърсет следващото лято за радост на организаторите.

"Трудно е да се намерят разтърсващи групи, които да не са свирили на тази сцена преди, а "Гънс ен' роузис" са сред най-големите за всички времена", казва източник на британското издание "Сън он сънди".

Изданието съобщи също, че Елтън Джон обмисля промени в графика на прощалното си турне, за да се включи в програмата на фестивала.