На 34 години почина певецът Арън Картър

Рапърът Арън Картър, който стана звезда още като дете и издаде хитови албуми в тийнейджърските си години, е открит мъртъв в дома си в Калифорния, съобщиха АП и АФП. Той бе на 34 години.

Представители на семейство Картър потвърдиха вестта за кончината му. Годеницата му Мелани Мартин помоли за спазване на правото на личен живот, докато семейството скърби за загубата.

Арън Картър е роден на 7 декември 1987 г. в Тампа Флорида и започва музикалната си кариера, когато е на 7 години. Той е по-малък брат на Ник Картър от "Бекстрийт бойс", появява се като подгряващ изпълнител на Бритни Спиърс и в момчешката група на брат си, автор е на хитове като "Aaron's Party (Come Get It)'' и "I Want Candy.'' Първият му албум "Aaron's Party (Come Get It)'' от 2000 г. е тройно платинен. През 2001 г. дебютира на Бродуей в мюзикъла "Seussical", участва в телевизионни сериали и риалити формати. През 2017 г. говори открито за зависимостта си от наркотици, през същата година постъпва за лечение в клиника, след като е арестуван за шофиране под въздействие на наркотици и за притежание на марихуана.

Петият му студиен албум "LOVE" излезе на пазара през 2018 г.

Картър е открит мъртъв от служители на реда, които се отзовават на сигнал за инцидент в дома на изпълнителя в Ланкастър, Южна Калифорния, става ясно от съобщение на шерифската служба на окръг Лос Анджелис. По-късно бе уточнено, че икономка в жилището е открила човек във ваната.