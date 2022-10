При втората номинация рапърката Литъл Симз спечели наградата "Мъркюри"

Рапърката Литъл Симз спечели наградата „Мъркюри“ след 10 години на сцената. Тя беше единствената от претендентите, номинирана два пъти за престижната награда, отличаваща най-добрия албум от Великобритания и Ирландия.

Литъл Симз прие наградата много развълнувана. Причината беше не само признанието за четвъртия й албум "Sometimes I Might Be Introvert". Рапърката е от скромен произход и отдава ранните си музикални амбиции и развитието на таланта си на кварталния младежки клуб.

Наградата „Мъркюри“ обикновено се присъжда за дебютни албуми или за албуми на независими изпълнители. Литъл Симз не отговаря на първото условие, но албумът й е издаден от собствената й музикална къща "Age 101".

Музиката на чернокожите музиканти е сравнително добре представена в наградите „Мъркюри“, както и на жените. Печелили са я Арло Паркс, Мис Дайнамайт, Спийч Дебел, Пи Джей Харви (два пъти). Сред мъжете нейни лауреати са Дейв, Сампа, Скепта, Бенджамин Клемънтайн, Дизи Раскал.

Наградите се стремят също да отразяват в номинациите си широкия спектър на музикалната сцена – от големи имена като Хари Стайлс и Сам Фендър тази година, до по-малки и независими, като джазмузиканта Фъргъс Маккрийди или Гуeно, която пее на корнишки. Не доминира никой жанр.

Литъл Симз печели не за търговски успех, нито защото албумът й е обективно „най-добър“. Макар и критиците да го похвалиха, той не отбеляза големи продажби и не се нареди напред в класациите. Албумът обаче преплита жанрове, подходи и музикална техника. Литъл Симз рапира и пее, преминава от грайм към соул, темите й са както лични, така и политически. Резултатът трудно подлежи на категоризиране.

Литъл Симз е от нигерийски произход. Родена е в Лондон. Името й е Симбиату (Симби) Абисола Абиола Аджикаво. От първите букви на думите в заглавието на четвъртия й албум се получава Симби. От 7-годишна е запленена от хип-хопа и Миси Елиът. След това харесва Лорин Хил, Топаз, Нас, Джей-Зи. Танцува в кварталния младежки клуб. Пробва актьорство. Спира се на музиката.

От първия си албум "A Curious Tale of Trials + Persons" (2015 г.) Литъл Симз еволюира много, погледът й се разширява, но запазва концептуалния си подход. "Sometimes I Might Be Introvert" е широкообхватен, интроспективен, майсторски изпълнен. Продуцент е приятелят й от детството Инфло.

Докато работи по втория си албум "Stillness in Wonderland" през 2017 г., Литъл Симз записва песента "Garage Palace" с "Горилаз" и участва в турнето на групата. След това идва предизвикателният и емоционален албум "Grey Area" (2019 г.).

Наричат Литъл Симз подценявана, но тя е спечелила престижни награди - авторската "Айвър Новело" за най-добър албум и приза на "Ню мюзикъл експрес" за най-добър британски албум с "Grey Areas", за който е номинирана и за "Мъркюри". През февруари тази година тя получи награда БРИТ за най-добър млад изпълнител.