Чарли Екс Си Екс, Гетс и "Ласт динър парти" са сред номинираните за музикалната награда "Мъркюри"

Певицата и авторка на песни Чарли Екс Си Екс, рапърът Гетс и независимата рок група "Ласт динър парти" са сред номинираните за музикалната награда "Мъркюри", предаде Ройтерс, позовавайки се на организаторите.

Краткият списък за отличието включва 12 претенденти, като повече от половината са номинирани за дебютни албуми.

Считан за по-малко популярна от британските награди за поп музика БРИТ, призът "Мъркюри" е отворен към всички музикални жанрове.

Певицата и авторка на песни Чарли Екс Си Екс е номинирана за албума Brat.

Рапърът Гетс ще участва в надпреварата за четвъртия си студиен албум On Purpose, with Purpose, докато "Ласт динър парти" са с номинация за дебютния си албум Prelude to Ecstasy.

Сред останалите дебютни студийни албуми, попаднали в краткия списък, са Silence Is Loud на продуцентката, диджей и певица Ния Аркайвс, Early Twenties на британско-либерийската певица Кат Бърнс, When Will We Land? на шотландския продуцент и диджей Бари Кент Суим и Who Am I на родения в Тринидад рапър Бъруин.

Певицата и текстописка на "Портисхед" Бет Гибънс е с номинация за първия си солов албум Lives Outgrown, а музикантът и продуцент корто.алто участва в надпреварата с дебютната си тава Bad With Names.

Списъкът се допълва от дебютния албум This Could Be Texas на групата "Инглиш тичър",

Black Rainbows на певицата Корин Бейли Рей и Crazymad, for Me на ирландския музикант Си Ем Ей Ти.

Наградата "Мъркюри" е учредена през 1992 г. и се присъжда за най-успешен албум на британски или ирландски изпълнител. Първият й носител е шотландската рок група "Праймъл скрийм". Паричният еквивалент на награда е 25 000 британски лири. Тазгодишният й носител ще стане известен на церемония през септември. Миналата година Where I'm Meant to Be на "Езра Колектив" става първият джаз албум, отличен с награда "Мъркюри".