Шофьор на миниван с нелегални мигранти беше арестуван край Ниш; трима от участвалите в задържането полицаи са временно отстранени

Сръбската полицията задържа късно снощи шофьор на миниван, превозващ нелегални мигранти по магистралата Белград – Ниш, след продължително преследване и оказана съпротива при задържането, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на Сърбия, цитирано от ТАНЮГ.

Инцидентът е станал, след като от МВР са получили сигнал за автомобил, пътуващ от Ниш за Белград, който отказал да спре въпреки многократните сигнали на патрули от Ягодина, Пирот и Ниш.

При приближаване до пункта за пътни такси „Върчин“ шофьорът отказал да спре, преминал през спуснатата бариера и бил спрян едва след полицейска блокада непосредствено след съоръжението. Зад волана е бил мъж на 40 г., който според МВР оказал активна съпротива, опитал да запали отново автомобила и да продължи. Той ритал полицаите и се наложило използване на физическа сила за обезвреждането му.

В автомобила са били открити няколко чуждестранни граждани, заподозрени в незаконно преминаване на границата. Проверката е показала, че водачът е шофирал под въздействие на наркотични вещества, без свидетелство за управление и без да изпълнява разпореждания на органите на реда. Той е прегледан от екип на Спешна помощ и е задържан за 48 часа по подозрение в незаконно преминаване на държавната граница и трафик на хора.

Междувременно, поради съмнения за превишаване на правомощия при използването на сила, трима полицейски служители, участвали в операцията по задържането на 40-годшния мъж, са временно отстранени от длъжност. Министерството на вътрешните работи е започнало вътрешна проверка, а компетентната прокуратура ще бъде уведомена.

В изявление на МВР се подчертава, че независимо от обстоятелствата институцията ще действа последователно във всички случаи на евентуално превишаване на правомощия, за да запази доверието на гражданите и да гарантира професионалното поведение на полицейските служители.