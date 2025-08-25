Абдолда Тамерлан от Казахстан спечели голямата награда на Международния конкурс "Речни ноти"

Абдолда Тамерлан, на 10 години от Казахстан, е носител на голямата награда в 24-то издание на Международния конкурс "Речни ноти", който завърши в град Тутракан. Призът беше връчен от председателя на журито, композитора Хайгашод Агасян, съобщиха за БТА организаторите.

Тази година в проявата участваха над 250 млади изпълнители от България, Румъния и Казахстан. "Гран При Джуниър" спечели Мирела Митева от Пловдив. Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов, който осигурява награда с лични средства, тази година я удвои. Нейни носители са Максим Ялнъзов от Варна и Дария Стефанова от Русе.

Конкурсът "Речни ноти" е включен в календара на Министерството на образованието и науката в програмата за осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Организатори на конкурса са Общинската администрация и Общинският център за извънучилищни дейности в Тутракан.

Проявата започва като певческа с подкрепата на проф. Петър Льондев, който е първият председател на международното жури. През 2007 година е включен и раздел за танци. Благодарение на популярността на „Речни ноти“ зад граница е осъществено творческо сътрудничество с подобни международни конкурси в Беларус, Казахстан и Украйна.

Целите на проявата са да предостави на сцена за изява на млади таланти, да популяризира българската култура и да обединява деца от България и чужбина в творчески съюз.