Третото издание на фолклорния фестивал „Багрите на етносите“ подготвят в силистренското село Зафирово

На 6 септември в силистренското село Зафирово, община Главиница, ще се състои третото издание на фолклорния фестивал „Багрите на етносите“. Това съобщиха за БТА от местното Народно читалище „Христо Ботев – 1901“, които заедно с общинската администрация са организатори на проявата.

Според организаторите датата за провеждане на фестивала не е избрана случайно. На 6 септември 1916 година, по време на Първата световна война, на територията на селото се води едно от най-тежките сражения на северния фронт между българи и румънци. Tpeтa бpигaдa oт Πъpвa Coфийcĸa дивизия, ĸoмaндвaнa oт гeнepaл Aтилa Зaфиpoв, paзбивa pyмънcĸaтa Дeвeтa дивизия. Oт 1942 гoдинa Зaфиpoвo, чиeтo cтapo имe e Capcaнлap, нocи имeтo нa гeнepaлa.

Фестивалът няма конкурсен характер. Всеки участник ще получи грамота и плакет за участието си. В програмата ще бъдат включени изпълнения на автентичен и обработен фолклор, народни танци и солови изпълнения. За певческите групи са предвидени до две песни, за танцовите формации – до два танца, а за индивидуалните изпълнители – изява до 6 минути.

Проявата дава възможност да се съберат на една сцена самодейни състави и индивидуални изпълнители от различни възрасти и етнически общности – българска, турска, ромска, арменска, влашка. Целта е чрез фолклора да се обменят традиции и да се утвърди дух на толерантност и уважение към различията. Тази година заявки за участие са подали състави и изпълнители от Силистренско, но амбициите на организаторите са скоро фестивалът да стане национален.