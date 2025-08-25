Индонезия призова ЕС да премахне ограниченията върху вноса на биодизел след решение на СТО

Индонезия призова Европейския съюз незабавно да премахне компенсаторните мита върху вноса на биодизел, след като Световната търговска организация (СТО) подкрепи жалба, заведена от Джакарта срещу европейските тарифи, информира Ройтерс.

В жалбата от 2023 г. се твърди, че митата, наложени от ЕС нарушават правилата на СТО.

"Призоваваме ЕС незабавно да отмени тези компенсаторни вносни мита, които не са в съответствие с правилата на СТО", заяви днес индонезийският министър на търговията Буди Сантосо в изявление след решението на търговската организация от миналата седмица.

Индонезия е най-големият износител на палмово масло в света, а ЕС е третият по големина потребител на продукти от палмово масло.

Въпреки някои противоречия като връзката между палмовото масло и обезлесяването и спора около митата върху биодизела Брюксел и Джакарта се приближават към подписването на ново споразумение за свободна търговия, след като през юли бе постигнато политическо споразумение по темата.

През 2019 г. ЕС наложи антидъмпингови мита за индонезийския биодизел, вариращи от 8 до 18 процента, като обяви, че производителите в югоизточната азиатска страна се облагодетелстват от субсидии, данъчни облекчения и достъп до суровини под пазарните цени.

Министерството на търговията на Индонезия заяви, че панел на СТО е постановил, че индонезийските износни мита и износни такси върху палмовото масло не могат да бъдат категоризирани като субсидии.

Европейската комисия не е успяла да докаже, че вносът на индонезийско гориво представлява риск от съществена вреда за европейските производители на биодизел.

"Следователно панелът на СТО реши, че компенсаторните мита, наложени от ЕС върху индонезийския биодизел, не се основават на обективни доказателства", заяви Буди Сантосо.

Износът на Индонезия на биодизел от палмово масло е възлизал на едва 27 000 килолитра през 2024 г. спрямо 1,32 млн. килолитра през 2019 година.

Асоциацията на производителите на биогорива в Индонезия обаче се съмнява, че ЕС ще се съобрази с искането, съдейки по предишен опит, заяви пред Ройтерс Катра де Туар, представител на асоциацията.

"Ние, като индустрия, трябва да останем бдителни и да сме готови за всякакви действия от страна на ЕС след това решение", каза той, добавяйки, че Джакарта все още е в спор с Брюксел относно европейските правила относно обезлесяването, които могат да засегнат доставките на палмово масло.

Компенсаторните мита бяха наложени година след като Съдът на Европейския съюз разпореди на ЕС да премахне антидъмпинговите мита върху вноса на индонезийски биодизел.

Джакарта обаче очаква предстоящото споразумение за свободна търговия с ЕС да проправи пътя за по-значителен достъп до единния пазар за внос на палмово масло, наред с други продукти.

Решението на СТО може да бъде обжалвано.

Окончателно решение обаче не е възможно, тъй като дейността на Апелативния орган на СТО е блокирана от декември 2019 г., когато неговите членове достигнаха края на своите мандати, а свободните позиции не бяха попълнени след блокирания на назначения от президента на САЩ Доналд Тръмп.