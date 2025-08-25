Бонифейс след провалените медицински прегледи в Милан: "Наоколо има само клоуни“

Нападателят на Байер Леверкузен Виктор Бонифейс отговори на критиките след провалените си медицински прегледи в Милан.

Играчът не успя да издържи тестовете и Милан се отказа от възможността да го привлече.

Двата клуба се бяха разбрали за сделка под наем на стойност 5 милиона евро, като Милан щеше да има възможност да откупи правата на футболиста за 24 милиона евро догодина.

"Всички казват, че не съм сериозен. Играя за клуб от нивото на Байер, клуб като Милан ме иска. И все още казват, че не съм сериозен. Оказва се, че ако бях сериозен, щях да играя на Юпитер. Наоколо има само клоуни. Ако не съм сериозен и съм на това ниво, нека си остана такъв, какъвто съм“, написа Бонифейс в социалните си мрежи.

През сезон 2024/25 нападателят изигра 27 мача във всички турнири, отбеляза 11 гола и направи 2 асистенции.