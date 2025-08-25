Подробно търсене

Иван Лазаров
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Витоша Снимка: Владимир Шоков, БТА (архив)
София,  
25.08.2025 09:22
 (БТА)

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Терените са мокри, а на места все още превалява дъжд. Температурите са сравнително ниски и варират между 5 и 10 градуса. Във високите части духа слаб до умерен вятър, предупредиха от ПСС. 

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи. 

От ПСС съветват всички туристи да излизат в планината само с подходяща екипировка, съобразена със спецификите на терена и климатичните условия, както и с добре заредени мобилен телефон. От планинската служба напомнят също, че денят става все по-къс, по-рано се стъмва, а температурите в планината падат. 

/РИ/

