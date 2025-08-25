Косовската Изборна служба за жалби и оплаквания нареди на ЦИК да допусне "Сръбска листа" до местните избори през октомври

Косовската Изборна служба за жалби и оплаквания (PZAP) нареди на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово да допусне най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" до местните избори в страната на 12 октомври, съобщи вестник "Коха диторе".

От Службата заявиха снощи, че по-ранното решение на ЦИК да не допусне "Сръбска листа" до изборите не е било надлежно основано на закона и не е било доказано убедително, че кандидатите от партията са в разрез с член на косовската конституция, който определя критериите за право на участие в избори.

Решението на ЦИК беше критикувано от т. нар. Петорка (САЩ, Великобритания, Франция, Германия и Италия) и ЕС, които призоваха косовското правителство и политическите партии да не предприемат други стъпки, с които да попречат на "Сръбска листа" да се регистрира за изборите през октомври, отбелязва вестникът.

Вчера Изборната служба за жалби и оплаквания анулира решението на ЦИК от 21 август да не допусне "Сръбска листа" до местните избори в Косово на 12 октомври. На това решение на Службата обаче се противопоставиха депутати от управляващата партия в Косово – Движение "Самоопределение".

Депутатът Хекуран Мурати нарече решението на Службата "скандално действие" и критикува липсата на реакция след него от страна на опозиционните партии в състава на ЦИК.

Друг народен представител от "Самоопределение", Албулена Хаджиу, също нарече решението на Изборната служба за жалби и оплаквания "скандално" и допълни, че Движение "Самоопределение" ще разгледа възможността за изпращането му до Върховния съд на Косово. Според нея това решение на Службата е вредно и 72-часовата пауза преди вземането му "предполага, че е имало натиск върху тази институция".

"Сръбска листа" реши да вземе участие в тазгодишните местни избори в Косово, след като бойкотира предишните местни избори, което доведе до това етнически албанци да поемат властта в четири общини с предимно сръбско население в Северно Косово от май 2023 г., припомня "Коха диторе". Ако бъде допусната до изборите, партията се очаква да се върне на власт в северните косовски общини Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.