Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Пловдив обявява стипендии за бъдещи медицински сестри и акушерки

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД обявява стипендиантска програма за студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, съобщиха от лечебното заведение в града.

По думите им инициативата има за цел да подпомогне обучението на бъдещи медицински специалисти и да насърчи професионалната им реализация в структурата на болницата.

Програмата предвижда отпускането на до 20 стипендии годишно, разпределени по курсове на обучение. Размерът на месечната стипендия варира от 250 до 900 лв. в зависимост от курса. След дипломиране стипендиантите се ангажират да започнат работа в лечебното заведение, където вече са придобили опит и познания.

/АДМ