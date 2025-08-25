АКП: Камбоджанският парламент одобри изменения на закона за гражданството

Парламентът на Камбоджа тази сутрин обсъди и одобри променени на Закона за националността, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Важният проектозакон беше приет единодушно от присъстващите на заседанието 120 депутати.

Изменението установява правна рамка за отнемането на камбоджанското гражданство на лица, осъдени за държавна измяна или влезли в сговор с чужди сили, които сериозно вредят на националните интереси.

Изменението от два члена цели засилването на националния суверенитет и сигурността, като възпира чуждестранната намеса и наказва актовете на държавна измяна. То е съгласувано с чл. 49 от Конституцията, според който всеки гражданин на Камбоджа трябва да постави на първо място националните интереси и да участва в защитата и развитието на родината.

Камбоджа има правен опит в регулирането на отнемането на гражданството, включително в Гражданския си кодекс от 1920 г. и в Закона за загубата на гражданството от 1968 г.

Според вицепремиера и министър на правосъдието Кеут Ритх над 150 държави, включително значителни демокрации като САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Италия и Белгия, както и страни в Азия като Сингапур, Индия и Южна Корея имат закони, които предвиждат отнемане на гражданство.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)