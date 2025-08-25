Пловдивска галерия отбелязва 30-годишен юбилей с непоказвани творби на Георги Чапкънов

С ретроспективна изложба на българския скулптор проф. Георги Чапкънов ще отбележи своята 30-годишнина галерия „Възраждане“ на 2 септември в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им експозицията ще представи непоказвани досега кавалетни пластики от личната колекция на семейство Чапкънови, както и скулптурни творби, отлети специално за събитието. Ще бъде представена и селекция от най-добрите графики на маестрото, а най-новите му рисунки ще бъдат изложени в специална папка.

„За три десетилетия сме реализирали над 600 изложби, дали сме възможност за дебют на повече от 60 творци, издали сме 38 албума и каталози, представили сме 22 000 произведения на изкуството, а публиката ни надхвърля 300 000 посетители“, посочват от галерията.

Уточняват, че програмата за празника включва връчване на награда „Възраждане“ за постижения в изобразителното изкуство; връчване на награда „Арт медия“ за журналистика в областта на изкуството, премиера на новия луксозен двуезичен албум „30 години галерия Възраждане“, представящ 64 съвременни български творци и томбола с награди – оригинални картини от художници на галерията.

Проф. Георги Чапкънов (Чапа) е роден през 1943 г. Той е български скулптор, илюстратор и сценограф. Първите му самостоятелни изложби са през 1975 г. в София и през 1976 г. в Пловдив. Съавтор (заедно с Кирил Гогов) на герба на България (1997), автор на статуята „Св. София" в София (2000), на статуетката на театралния „Аскеер", на паметника на дарителите в Свищов (2005), паметник на независимостта в София (2007), „Орфей и Евредика" в Смолян (2007), паметника на проф. Иван Шишманов в Свищов (2012), на скулптурата на баща и син Славейкови на едноименния площад в София и др. Бил е ръководител на катедра „Художествена обработка на метал" в Художествената академия. Има над 30 самостоятелни изложби. Носител на Голямата награда за скулптурен портрет на Съюза на българските художници (1969-1972), на наградата „Златен Езоп" от Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово (1965), на наградата „Марко Марков" на Съюза на българските художници (1977,1979,1986), на наградата „Огюст Роден" на международното жури за реалистична скулптура на музея „Хаконе" в Япония (1990), на Гран при за „съвършенство" на музея „Хаконе" (1991), на Голямата награда за скулптура от триеналето на изящните изкуства в Ню Делхи, Индия (1991), на „Силмона" - награда на президента на Италия за принос към италианската култура за направения от него бронзов бюст на режисьора Федерико Фелини (1993). Почетен гражданин на Свищов (25 април 2013), Почетен гражданин на София (17 септември 2014). Носител на орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие (19 май 2015).

/АДМ