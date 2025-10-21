Индустриален парк Бургас отчита напредък по ключов проект за близо 40 млн. лева

Строителството на втората фаза от изграждането на "Индустриален и логистичен парк – Бургас“ напредва с бързи темпове върху терен от над 140 декара в промишлена зона "Юг-Запад“. Проектът, реализиран от "Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД в партньорство с Община Бургас, е финансиран по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност малко над 39 млн. лева. От тях над 25,7 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, уточниха от акционерното дружество.

Изгражда се цялостна публична инфраструктура - реконструкция на ул. "Търговска“, улично осветление и дъждовна канализация, както и вътрешна мрежа за ВиК, електроснабдяване, пътна и велосипедна инфраструктура, озеленяване и видеонаблюдение. Новата индустриална зона ще разполага с 450 декара площ за инвестиции и подобрена комуникационна свързаност. Проектът е ключов елемент от Плана за интегрирано развитие на Община Бургас до 2027 г., с фокус върху технологичните иновации и насърчаване на икономическата активност, посочиха от "Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД.

С реализацията на втората фаза се очаква откриването на над 700 нови работни места и дългосрочно привличане на стратегически инвеститори в региона.

БТА припомня, че в рамките на първата фаза на проекта беше изградена напълно инфраструктурата в промишлена зона "Север", където вече работят 40 инвеститори, разположили своите производствени бази.