Подробно търсене

Милан и Пиза завършиха наравно в мач от италианското футболно първенство

Боян Денчев
Милан и Пиза завършиха наравно в мач от италианското футболно първенство
Милан и Пиза завършиха наравно в мач от италианското футболно първенство
снимка: АР, Antonio Calanni
Милано,  
25.10.2025 09:18
 (БТА)

Милан завърши 2:2 като домакин на Пиза в първи мач от 8-ия кръг на италианското футболно първенство. Изравнителното попадение за „росонерите“ бе дело на резервата Закари Атекаме в добавеното време, което попречи на гостите да запишат исторически успех на стадион „Сан Сиро“.

Португалският национал Рафаел Леао изведе Милан напред в резултата още в 7-ата минута. Той се разписа с диагонален удар от границата на наказателното поле.

Гостите от Пиза изравниха от дузпа, реализирана от резервата Хуан Куадрадо. 37-годишният колумбиец бе категоричен с изпълнението си.

Мбала Нзола направи пълен обрат за новака в елита на Италия четири минути преди края на редовното време. Нападателят бе оставен сам срещу Майк Менян и не сгреши.

В 93-ата минута тимът на Милан стигна до изравняване. Резервата Атекаме се разписа с удар от дистанция.


Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: 

Милан – Пиза – 2:2

днес:
Парма – Комо
Удинезе – Лече
Наполи – Интер
Кремонезе – Аталанта

неделя:
Торино – Дженоа
Сасуоло – Рома
Верона – Каляри
Фиорентина – Болоня
Лацио - Ювентус

Милан води в класирането със 17 точки пред Интер, Наполи и Рома по 15. Следват Болоня с 13, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта с 11 и други.

/БД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:25 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация