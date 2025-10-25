Милан и Пиза завършиха наравно в мач от италианското футболно първенство

Милан завърши 2:2 като домакин на Пиза в първи мач от 8-ия кръг на италианското футболно първенство. Изравнителното попадение за „росонерите“ бе дело на резервата Закари Атекаме в добавеното време, което попречи на гостите да запишат исторически успех на стадион „Сан Сиро“.

Португалският национал Рафаел Леао изведе Милан напред в резултата още в 7-ата минута. Той се разписа с диагонален удар от границата на наказателното поле.

Гостите от Пиза изравниха от дузпа, реализирана от резервата Хуан Куадрадо. 37-годишният колумбиец бе категоричен с изпълнението си.

Мбала Нзола направи пълен обрат за новака в елита на Италия четири минути преди края на редовното време. Нападателят бе оставен сам срещу Майк Менян и не сгреши.

В 93-ата минута тимът на Милан стигна до изравняване. Резервата Атекаме се разписа с удар от дистанция.



Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: Милан – Пиза – 2:2 днес: Парма – Комо Удинезе – Лече Наполи – Интер Кремонезе – Аталанта неделя: Торино – Дженоа Сасуоло – Рома Верона – Каляри Фиорентина – Болоня Лацио - Ювентус Милан води в класирането със 17 точки пред Интер, Наполи и Рома по 15. Следват Болоня с 13, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта с 11 и други.