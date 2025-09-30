Австралийската централна банка запази основната ли лихва без промяна на фона на висока инфлация, в съответствие с очакванията

Австралийската централна банка (RBA - Reserve Bank of Australia) очаквано запази днес без промяна основния си лихвен процент на ниво от 3,6 на сто, след като инфлацията в страната достигна най-високото си равнище от повече от година, предаде Ройтерс.

Решението на централната банка съвпада с очакванията на икономисти, анкетирани от Ройтерс, и след като по-рано този месец статистическото бюро на Австралия отчете годишна инфлация от 3 на сто през август – най-високото ниво от юли 2024 г.

Основни двигатели на ценовия ръст са жилищният сектор, храните и алкохолът.

През 2025 г. централната банка понижи лихвите с общо 75 базисни пункта, след като ги поддържаше стабилни на ниво 4,35 на сто от ноември 2023 г. в опит да овладее инфлационния натиск.

В изказване пред парламента миналата седмица управителят на банката Мишел Бълок предупреди, че икономическите перспективи за Австралия остават неясни, като подчерта, че устойчивостта на вътрешното възстановяване е под въпрос.

"Глобалната (икономическа) среда е особено несигурна и непредсказуема, но паричната политика е в добра позиция да реагира, ако международните събития окажат значително въздействие върху австралийската икономика", заяви Бълок.

Решението за запазване на лихвите беше подкрепено от по-добри от очакваните данни за икономически растеж. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Австралия е нараснал с 1,8 на сто на годишна база през второто тримесечие, над прогнозата от икономисти, анкетирани от Ройтерс, за ръст от 1,6 на сто и значително над увеличението от 1,3 на сто, отчетено през предходния тримесечен период (януари-март).

На тримесечна база икономиката на страната е нараснала с 0,6 на сто, също над очакваните от икономисти, анкетирани от Ройтерс ръст от 0,5 на сто, сочат данни на Австралийското статистическо бюро.

Основен двигател на растежа е било вътрешното търсене, включително потреблението на домакинствата и държавните разходи.