Подробно търсене

Австралийската централна банка запази основната ли лихва без промяна на фона на висока инфлация, в съответствие с очакванията

Марин Милков
Австралийската централна банка запази основната ли лихва без промяна на фона на висока инфлация, в съответствие с очакванията
Австралийската централна банка запази основната ли лихва без промяна на фона на висока инфлация, в съответствие с очакванията
Снимка: AP/Mark Baker
Сидни,  
30.09.2025 11:27
 (БТА)

Австралийската централна банка (RBA - Reserve Bank of Australia) очаквано запази днес без промяна основния си лихвен процент на ниво от 3,6 на сто, след като инфлацията в страната достигна най-високото си равнище от повече от година, предаде Ройтерс.

Решението на централната банка съвпада с очакванията на икономисти, анкетирани от Ройтерс, и след като по-рано този месец статистическото бюро на Австралия отчете годишна инфлация от 3 на сто през август – най-високото ниво от юли 2024 г.

Основни двигатели на ценовия ръст са жилищният сектор, храните и алкохолът.

През 2025 г. централната банка понижи лихвите с общо 75 базисни пункта, след като ги поддържаше стабилни на ниво 4,35 на сто от ноември 2023 г. в опит да овладее инфлационния натиск.

В изказване пред парламента миналата седмица управителят на банката Мишел Бълок предупреди, че икономическите перспективи за Австралия остават неясни, като подчерта, че устойчивостта на вътрешното възстановяване е под въпрос.

"Глобалната (икономическа) среда е особено несигурна и непредсказуема, но паричната политика е в добра позиция да реагира, ако международните събития окажат значително въздействие върху австралийската икономика", заяви Бълок.

Решението за запазване на лихвите беше подкрепено от по-добри от очакваните данни за икономически растеж. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Австралия е нараснал с 1,8 на сто на годишна база през второто тримесечие, над прогнозата от икономисти, анкетирани от Ройтерс, за ръст от 1,6 на сто и значително над увеличението от 1,3 на сто, отчетено през предходния тримесечен период (януари-март).

На тримесечна база икономиката на страната е нараснала с 0,6 на сто, също над очакваните от икономисти, анкетирани от Ройтерс ръст от 0,5 на сто, сочат данни на Австралийското статистическо бюро.

Основен двигател на растежа е било вътрешното търсене, включително потреблението на домакинствата и държавните разходи.

/БП/

Свързани новини

24.09.2025 09:40

Инфлацията в Австралия достигна едногодишен връх през август

Инфлацията в Австралия се е ускорила през август до най-високото си равнище за последната година, което намали очакванията за предстоящо понижение на лихвените проценти, предаде Ройтерс  По данни на Австралийското статистическо бюро месечният индекс
15.09.2025 05:00

Решенията на водещи централни банки ще са във фокуса вниманието на пазарните анализатори тази седмица

Решенията на водещи централни банки, поредица от макроикономически данни и развитието на ситуацията около финансовото състояние на Франция приковават вниманието на пазарните анализатори тази седмица. Политическата криза във Франция, макар на този
12.08.2025 08:45

Австралийската централна банка понижи лихвения процент за трети път през годината до двегодишно дъно

Във вторник Резервната банка на Австралия (централната банка на страната, б.ред.) намали основния си лихвен процент с 0,25 процентни пункта до 3,60 на сто – най-ниското равнище от две години насам. Решението е мотивирано със забавянето на инфлацията
08.07.2025 10:49

Централната банка на Австралия изненадващо остави без промяна основния си лихвен процент

Австралийската централна банка (RBA - Reserve Bank of Australia) остави днес без промяна основния си лихвен процент, на ниво от 3,85 на сто. Банката изчаква допълнителна информация, която да потвърди забавянето на инфлацията в Австралия, информира
08.08.2024 10:23

Няма да се поколебаем да вдигнем лихвите, ако е необходимо, заяви управителят на Австралийската централна банка

Австралийската централна банка няма да се поколебае да вдигне отново лихвените проценти, ако това се наложи, за да бъде контролирана инфлацията, заяви нейният управител Мишел Бълок, цитирана от Ройтерс. Изявата й идва дни, след като банката остави

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:46 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация