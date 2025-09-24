Инфлацията в Австралия достигна едногодишен връх през август

Инфлацията в Австралия се е ускорила през август до най-високото си равнище за последната година, което намали очакванията за предстоящо понижение на лихвените проценти, предаде Ройтерс

По данни на Австралийското статистическо бюро месечният индекс на потребителските цени е нараснал с 3,0 на сто спрямо същия месец на предходната година след увеличение от 2,8 на сто през юли. Показателят се оказа малко над прогнозите за 2,9 на сто.

Ключовият средносрочен измерител на основната инфлация е намалял до 2,6 на сто през август спрямо 2,7 на сто през юли. Индексът, изключващ по-нестабилните елементи и ваканционните пътувания, се е повишил от 3,2 на 3,4 на сто.

След публикуването на данните австралийският долар поскъпна с 0,3 на сто до 0,6619 щатски долара, а фючърсите върху тригодишните държавни облигации паднаха до най-ниско равнище от три седмици.

Инвеститорите оценяват като малко вероятно Австралийската централна банка (RBA - Reserve Bank of Australia) да промени лихвените проценти на предстоящото си заседание на 29 и 30 септември. Перспективите за понижение през ноември също отслабнаха – вероятността е намаляла до около 50 на сто от близо 70 на сто преди данните.

Анализаторите на "Берънджой" (Barrenjoey) посочиха, че статистиката е донесла "съществена възходяща изненада" и виждат възможност за намаление на лихвите най-рано през първата половина на 2026 г. "Нешънъл Острелия банк" (National Australia Bank), вече очаква лихвите да останат на равнище 3,6 на сто поне до май 2026 г.

Централната банка нееднократно е подчертавала, че месечните данни за инфлацията са твърде волатилни и разчита предимно на тримесечните оценки. Гуверньорът Мишел Бълок заяви по-рано тази седмица, че икономиката е в добра позиция, а инфлацията се очаква постепенно да се върне към средата на целевия диапазон от два до три процента.

Според прогнозите на централната банка общата инфлация, която в последното тримесечие достигна 2,1 на сто, ще се ускори до 3,1 на сто до средата на 2026 г., докато основната инфлация се очаква да остане стабилна на ниво от около 2,6 на сто.