Посоката, която държим при въвеждане на еврото, е партньорство с търговци и потребители, каза в Ивайловград експертът от КЗП Мюмюн Реджеб

Посоката, която държим по въвеждане на еврото, е да сме партньори и с търговците, и с потребителите. Това каза експертът от Териториалното отделение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Реджеб Мюмюн по време на информационната среща с обществеността на Ивайловград. На нея бяха разяснени основните принципи, залегнали в Закона за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година. В кампанията взеха участие още експертът от КЗП - Хасково Антония Кръстева и директорът на офиса на Националната агенция по приходите (НАП) в Кърджали Нериман Сали.

Единият от основните принцип, въведен в закона, е фиксиран обменен курс, според който едно евро се обменя за 1,95583 лева. Друг принцип е да няма ощетяване на финансовото състояние на потребителите или клиентите на различните видове застрахователни и банкови компании. Принципно е решено и автоматичното превалутиране на банковите сметки и трудовите възнаграждение. Друго от правилата, залегнали в закона е, че не трябва да има промяна по условията на всички видове договори, сключени от потребителите, разясни Реджеб Мюмюн.

По повод въпроса, който според него, касае най-пряко потребителите – двойното обозначаване на цените в търговските мрежи, експертът посочи, че то е задължително за търговците, предлагащи крайни стоки към потребителите. Периодът на двойно обозначаване – в лева и веро вече започна, припомни експертът от КЗП, като обърна внимание, че потребителите трябва да следят внимателно на етикетите за обявена цена в евро и цена в лева. Той обясни, че двете цени трябва да са с еднакъв по размер шрифт, ясно и четливо изписани, но в закона не е посочено коя от тях трябва да е изписана първа. „Често потребители звънят при нас в комисията именно с този въпрос и той трябва да се изясни“, коментира Реджеб Мюмюн.

Експертът обърна внимание към периода на двойно обозначаване на цените. Той информира, че през януари 2026 година, в рамките на един месец, наред с еврото левът ще продължи да се използва като разплащателно средство, но само при кешови плащания. Плащанията през банкова карта ще се се извършват автоматично в евро. За този период за търговците ще важи правилото, че когато има кешово плащане, рестото трябва да бъде връщано на потребителите в евро. Търговецът обаче може да откаже прием на стотинки, които са повече от 50 на брой, без значение каква е общата им стойност. През първите шест месеца на 2026 банковите институции и пощите ще обменят левове в евро без такси. Особеното е, че за по-големи суми ще се изисква предварителна заявка, от банките -за над 10 хил. лв., а от пощите - а над 1000 лева.

Има доста издадени предупреждения към търговци за необосновано повишаване на цените, засечено при проверки на КЗП в региона на Хасково, допълни Мюмюн. Той предупреди, че и занапред от комисията ще се следи стриктно за това. Обясни, че под необосновано повишение се има предвид поскъпване в цената, без икономически мотиви за това, каквито могат да са отчетен инфлационен процес, повишаване на работна заплата или на производствени разходи.

Основните въпроси, зададени от страна на присъстващите, бяха свързани с подробности за контактите на комисията при възникнали въпроси. В отговор експертите посочиха сайтът на комисията kzp.bg, мобилното приложение "КЗП" и на горещия телефон - 0700 111 22/ *2211 - от мобилни устройства.

Директорът на офиса на Националната приходна агенция в Кърджали Нериман Сали увери по време на срещата, че институцията ще съдейства за информираността на населението с цялата си сила. Тя обясни, че от 1 януари 2026 година НАП ще приема плащания само в евро и подчерта, че цялата информационна система на агенцията ще бъде превалутирана. Специалистът разясни още, че всички декларации, който отразяват информация до 31 декември 2025 г., но се подават до края на тази година и в определените срокове през 2026 г., ще се попълват в лева. Системата на НАП ще превалутира автоматично декларираното като лева през 2026 година. Изцяло в евро ще се попълват декларациите вече през 2027 година, каза още експертът.

По повод случаите на възстановявания на суми, тези, които са с реално изпълнение от 1 януари догодина ще са във валутната единица евро. Тези, които биха били възможни за възстановяване до 31 декември 2025 г., ще са в лева. От началото на януари 2026 година системата на НАП ще посочва просрочени задължение и лихви към тях в евро, и те ще трябва да бъдат плащани в тази валута, поясни още Нериман Сали. Фискалните устройства също ще трябва да бъдат пренастроени в унисон с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България и към това трябва да се подходи отговорно, предупреди експертът.

За въпроси тя посочи информационния телефон на НАП 0700 18 700 и информационния сайт на агенцията.