Темата за трудовите договори бе сред засегнатите по време на информационна среща за въвеждането на еврото в Главиница

Представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Националната агенция за приходите (НАП) проведоха в община Главиница информационна среща, посветена на предстоящото въвеждане на еврото. Събитието е част от Националната информационна кампания и се състоя в сградата на Общинския съвет.

По време на срещата бяха разяснени основните технически детайли около процеса на преминаване от лева към евро, който трябва да започне на 1 януари 2026 година. Представителите на институциите подчертаха, че цените в търговските обекти трябва да бъдат обозначавани едновременно в лева и евро при използване на официалния фиксиран курс – 1 евро = 1,95583 лева. Те уточниха, че закръгляването следва да се извършва по стандартните математически правила – надолу, ако третата цифра след десетичната запетая е между 1 и 4, и нагоре – ако е между 5 и 9.

От 1 януари 2026 г. всички плащания ще могат да се извършват както в лева, така и в евро в рамките на един месец, като ресто ще се връща в евро. При липса на достатъчно евро търговците ще могат да връщат и в лева. От 1 февруари 2026 г. левът ще бъде изваден от обращение. Гражданите ще имат възможност превалутират безплатно в срок от шест месеца в банки и пощенски станции. Българската народна банка ще извършва обмен безсрочно и без ограничения.

Бе уточнено, че клиентите на Националния осигурителен институт няма да подават заявления за превалутиране или да откриват нови сметки – процесът ще се извършва автоматично.

Директорът на офиса на НАП в Силистра Иванка Скорчелиева подчерта, че Агенцията е разработила мащабна информационна кампания, като на сайта на институцията са публикувани експертни отговори на най-често задаваните от граждани въпроси. Тя допълни, че в НАП могат да бъдат подавани сигнали за забелязани нарушения на закона за въвеждане на еврото в България.

Експертите призоваха гражданите да обръщат внимание при плащания с банкови карти в каква валута е въведена сумата. На въпрос от представители на бизнеса те уточниха, че от 1 януари работодателите няма да трябва да сключват нови трудови договори или анекси към съществуващите.