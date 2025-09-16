Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.09.2025

Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
16.09.2025 19:11
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.10511

0.904887

Бразилски реал

BRL

10

3.11989

3.20524

Канадски долар

CAD

1

1.20485

0.829979

Швейцарски франк

CHF

1

2.09493

0.477343

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.32809

4.29537

Чешка крона

CZK

100

8.04008

12.4377

Датска крона

DKK

10

2.62

3.81679

Британска лира

GBP

1

2.25951

0.442574

Хонконгски долар

HKD

10

2.12845

4.69825

Унгарски форинт

HUF

1000

5.01778

199.291

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.00956

9905.31

Израелски шекел

ILS

10

4.95511

2.01812

Индийска рупия

INR

100

1.8813

53.1547

Исландска крона

ISK

100

1.3658

73.2172

Японска йена

JPY

100

1.12695

88.7351

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.19869

834.244

Мексиканско песо

MXN

100

9.02756

11.0772

Малайзийски рингит

MYR

10

3.93939

2.53846

Норвежка крона

NOK

10

1.68752

5.92586

Новозеландски долар

NZD

10

9.89843

1.01026

Филипинско песо

PHP

100

2.91016

34.3624

Полска злота

PLN

10

4.60055

2.17365

Румънска лея

RON

10

3.86306

2.58862

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.78933

5.58868

Сингапурски долар

SGD

1

1.2962

0.771486

Тайландски бат

THB

100

5.22307

19.1458

Турска лира

TRY

100

4.01142

24.9288

Щатски долар

USD

1

1.6565

0.603682

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.54301

10.4789

Злато (в трой унции)

XAU

1

6110.91

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

