Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.09.2025
Наименование
Код
За единица валута/злато
Лева (BGN)
Обратен курс: за един лев
Австралийски долар
AUD
1
1.10511
0.904887
Бразилски реал
BRL
10
3.11989
3.20524
Канадски долар
CAD
1
1.20485
0.829979
Швейцарски франк
CHF
1
2.09493
0.477343
Китайски ренминби юан
CNY
10
2.32809
4.29537
Чешка крона
CZK
100
8.04008
12.4377
Датска крона
DKK
10
2.62
3.81679
Британска лира
GBP
1
2.25951
0.442574
Хонконгски долар
HKD
10
2.12845
4.69825
Унгарски форинт
HUF
1000
5.01778
199.291
Индонезийска рупия
IDR
10000
1.00956
9905.31
Израелски шекел
ILS
10
4.95511
2.01812
Индийска рупия
INR
100
1.8813
53.1547
Исландска крона
ISK
100
1.3658
73.2172
Японска йена
JPY
100
1.12695
88.7351
Южнокорейски вон
KRW
1000
1.19869
834.244
Мексиканско песо
MXN
100
9.02756
11.0772
Малайзийски рингит
MYR
10
3.93939
2.53846
Норвежка крона
NOK
10
1.68752
5.92586
Новозеландски долар
NZD
10
9.89843
1.01026
Филипинско песо
PHP
100
2.91016
34.3624
Полска злота
PLN
10
4.60055
2.17365
Румънска лея
RON
10
3.86306
2.58862
Руска рубла *
RUB
|
Шведска крона
SEK
10
1.78933
5.58868
Сингапурски долар
SGD
1
1.2962
0.771486
Тайландски бат
THB
100
5.22307
19.1458
Турска лира
TRY
100
4.01142
24.9288
Щатски долар
USD
1
1.6565
0.603682
Южноафрикански ранд
ZAR
100
9.54301
10.4789
Злато (в трой унции)
XAU
1
6110.91
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
