Размерът на таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа се определя и в евро с предложения за промени в ресорна тарифа

Екатерина Тотева
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
01.09.2025 18:11
 (БТА)
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации.

С проекта на акт се цели определяне размера на таксите: за издаване на разрешение за изграждане и експлоатация на зарядни колонки (зарядни точки); за издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на доставчиците на европейската услуга за електронно пътно таксуване; за еднодневна винетка; компенсаторна такса и в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Цената на еднодневната винетка е 4,09 евро, предвиждат промените.

