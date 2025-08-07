Подробно търсене

Делян Петришки
Американската компания "Уестингхаус" е сключила първия си договор с български доставчик за двата нови реактора в АЕЦ "Козлодуй" АР1000
На снимката (от ляво надясно) Шон Джоунс, старши директор в "Уестингхаус" и Светлин Стоянов, главен изпълнителен директор на "МТГ-Делфин". Снимка: "Уестингхаус"
07.08.2025 11:20
Американската компания "Уестингхаус Електрик Къмпани" съобщи за сключен първи договор с български доставчик по проекта за изграждане на два нови реактора в АЕЦ "Козлодуй" по технологията на дружеството АР1000. Отсрещната страна е "МТГ-Делфин". 

Обхватът на споразумението включва разработването на "Програмата за осигуряване на ядрено качество" (NQA-1), включително внедряването на култура за ядрена безопасност, подготовката на инженерна документация за производство на макет и потенциалното производство на макет на конструктивен модул AP1000 CA.

Това сътрудничество ще предостави и възможности за "МТГ-Делфин" да се включи в проекти на "Уестингхаус" в Европа и извън нея, посочват от американска страна.  

"Нашето участие в проекта за нови ядрени енергоблокове с технологията AP1000 демонстрира силата и потенциала на индустриалната база на България", каза Светлин Стоянов, главен изпълнителен директор на "МТГ-Делфин".  

"Уестингхаус" е поела ангажимента да изгради верига от висококвалифицирани български доставчици в подкрепа на проекта за нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", както и други проекти с технологията AP1000 в Европа и по света", каза Дан Липман, президент на бизнес подразделение "Енергийни системи" в "Уестингхаус".

От компанията вече са подписали меморандуми за разбирателство с 30 български доставчици в подкрепа на проекта за двата нови енергоблока в Козлодуй. 

Компаниите могат да намерят информация за това как да станат доставчици на "Уестингхаус" на уебсайта на Уестингхаус България.

Акционерното дружество "МТГ-Делфин" е със седалище във Варна, район "Одесос". Съгласно информацията в Търговския регистър то е с предмет на дейност проектиране, изработка, ремонт и експлоатация на плавателни съдове и плаващи съоръжения; проектиране и изработка на метални конструкции; проектиране и строителство на обществени и жилищни сгради; превоз на пътници и товари; производство на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; мениджмънт и управление на стопански субекти; морско строителство; външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт. 

