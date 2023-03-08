Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.03.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.03.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.22408
|
0.81694
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.58802
|
2.78705
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34894
|
0.741323
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.96942
|
0.507764
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.66771
|
3.74853
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.29269
|
12.0588
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62838
|
3.80462
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.19574
|
0.455427
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.36277
|
4.23232
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.14868
|
194.225
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20059
|
8329.24
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.16582
|
1.9358
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.26314
|
44.1864
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30476
|
76.6424
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.35164
|
73.9842
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.40748
|
710.49
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.02815
|
9.72621
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.09847
|
2.43993
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.74309
|
5.73694
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.13434
|
0.88157
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.35034
|
29.8477
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.18333
|
2.39044
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.98231
|
2.51111
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73335
|
5.76918
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37068
|
0.729565
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.28574
|
18.9188
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.79355
|
10.2108
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.85475
|
0.539156
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.98418
|
10.0158
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3371.91
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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