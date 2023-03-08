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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.03.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.03.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.03.2023
Снимка: Архив
София,  
08.03.2023 18:44
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.22408

0.81694

Бразилски реал

BRL

10

3.58802

2.78705

Канадски долар

CAD

1

1.34894

0.741323

Швейцарски франк

CHF

1

1.96942

0.507764

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.66771

3.74853

Чешка крона

CZK

100

8.29269

12.0588

Датска крона

DKK

10

2.62838

3.80462

Британска лира

GBP

1

2.19574

0.455427

Хонконгски долар

HKD

10

2.36277

4.23232

Унгарски форинт

HUF

1000

5.14868

194.225

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20059

8329.24

Израелски шекел

ILS

10

5.16582

1.9358

Индийска рупия

INR

100

2.26314

44.1864

Исландска крона

ISK

100

1.30476

76.6424

Японска йена

JPY

100

1.35164

73.9842

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.40748

710.49

Мексиканско песо

MXN

10

1.02815

9.72621

Малайзийски рингит

MYR

10

4.09847

2.43993

Норвежка крона

NOK

10

1.74309

5.73694

Новозеландски долар

NZD

1

1.13434

0.88157

Филипинско песо

PHP

100

3.35034

29.8477

Полска злота

PLN

10

4.18333

2.39044

Румънска лея

RON

10

3.98231

2.51111

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73335

5.76918

Сингапурски долар

SGD

1

1.37068

0.729565

Тайландски бат

THB

100

5.28574

18.9188

Турска лира

TRY

100

9.79355

10.2108

Щатски долар

USD

1

1.85475

0.539156

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.98418

10.0158

Злато (в трой унции)

XAU

1

3371.91

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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08.03.2023 17:27

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Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0545 долара спрямо 1,0665 долара вчера. Курсът на долара съответно е 0,9483 евро спрямо 0,9376 евро. За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни курсове:  

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Към 18:44 на 08.03.2023 Новините от днес

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