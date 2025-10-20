За първи път се предлага ясен и обективен измерител за исканията на таксиметровия бранш, заяви зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев

За първи път през последните години се предлага ясен и обективен измерител на исканията на таксиметровия бранш, заяви заместник-кметът по транспорт на Столична община Виктор Чаушев пред журналисти след като представи методиката пред транспортната комисия към Столичния общински съвет.

„Положителното е, че вече имаме методика, която по прозрачен и проверим начин определя размера на тарифите. Дори намерихме начин да включим и прогнозната инфлация за следващата година, за да отчете реално нуждите на сектора“, посочи Чаушев.

Той уточни, че макар лично да подкрепя принципа на свободния пазар, законът възлага на общините отговорността да определят минималните и максималните тарифи. „Заради това създадохме тази методика, за което благодаря на експертите от дирекция „Транспорт“ – те свършиха съвестно работата си и осигуриха стабилна база за ежегодна индексация“, добави заместник-кметът.

По думите му методиката е изготвена въз основа на предложения от браншовите организации и официални статистически данни. „Целта беше обществото да има увереност, че корекциите се правят на база прозрачни и достоверни източници, а не по субективни договорености“, подчерта Чаушев.