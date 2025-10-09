Община Стара Загора стимулира разделното събиране на отпадъци, каза заместник-кметът Радостин Танев

Община Стара Загора стимулира разделното събиране на отпадъци, каза за БТА заместник-кметът Радостин Танев. Той посочи, че за намаляване на замърсяването в Стара Загора през септември беше започната и нова кампания на местната администрация, наречена „Красиви квартали“. „Инициативата цели почистването на прилежащите територии към жилищните сгради, междублоковите пространства, паркинги, детски и спортни площадки във всеки квартал“, обясни той. До момента тя е обхванала старозагорските квартали „Три чучура – юг“, „Три чучура-център“, „Самара 3“ и „АПК“.

От думите на Танев стана ясно, че за по-малко от година, откакто функционира площадката за разделно събиране на отпадъци в квартал „Железник“, вече има регистрирани над 1800 семейства, които редовно използват площадката за разделно събиране. „Надяваме се броят им да расте, защото това е иновативен подход за разделно събиране на отпадъци и трябва да се възползваме от нея“, коментира Танев. И подчерта, че до края на мандата ще бъдат изградени още точки в града, където също жителите на общината ще могат да предават отпадъци. „Те няма да бъдат толкова големи, но ще могат да се предават същите отпадъци. Целта ни е до края на мандата във всеки квартал да има или точка, или площадка за разделно събиране“, каза Танев. И припомни, че след решение на Общинския съвет като стимул за активно участие, в края на годината такса „смет“ на домакинствата, които са предали над 150 кг отпадъци, ще бъде автоматично намалена с 30% за следващата година.

Заместник-кметът посочи, че община Стара Загора полага много усилия за намаляване на незаконните сметища. Миналата година общото количество на почистените незаконно изхвърлени отпадъци е било над 2500 тона. До момента за тази година вече са почистени над 5000 тона, съобщи Танев. „Въпреки фотокапаните и санкциите за нарушителите отново има граждани, които избират да замърсяват. Тук идва въпросът за самосъзнанието“, подчерта той.

Танев припомни, че местната администрация е осигурила всички законови варианти за изхвърляне на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци. Жителите могат да заявят четирикубиков контейнер за строителни материали, като заплащат единствено транспортните разходи до мястото, където ще бъде изхвърлен отпадъкът. „Едрогабаритните отпадъци, като дивани и секции, могат да бъдат предавани на площадката в кв. „Железник“ или на депото в село Ракитница“, уточни Радостин Танев.

От думите му стана ясно, че за удобство на гражданите от октомври ще бъдат поставяни и големи контейнери за едрогабаритни отпадъци във всеки квартал през почивните дни. Така общината се стреми да улесни жителите и да ограничи нерегламентираното изхвърляне.

Радостин Танев коментира, че Стара Загора е втората община в България, която предлага предаване на опасни отпадъци или излезли от употреба електроуреди след обаждане по телефона. Той подчерта, че местната администрация работи и за приучаването на младото поколение към разделното събиране на отпадъци с кампанията „Не цикли, а рециклирай“. И заяви, че вече много образователни институции в града са се включили в кампанията за разделно събиране в училища и детски градини. „Смятам, че това е начинът да възпитаме младото поколение да пази чисто и да възприема разделното събиране като нещо нормално“, заяви Танев.