Кметове от Великотърновска област разговаряха с трима министри за приоритетите във финансирането на ВиК проектите. Срещата с вицепремиера Атанас Зафиров, министъра на регионалното развитие Иван Иванов, министъра на околната среда и водите Манол Генов се състоя във Велико Търново.

Кметът Даниел Панов представи данни за състоянието на язовир „Йовковци“, от който се снабдяват с питейна вода осем общини. Той припомни, че през 1990 година язовирът е бил с 27 процента от обема си. През 2002 година обемът е бил 30 на сто, а през 2025 година водосборището на язовира е 52 процента. По думите му при това състояние опасност от въвеждане на воден режим няма, а информациите, които се появяват в някои медии и социалните мрежи за подобна опасност, са манипулативни.

Панов отбеляза, че във всички общини от областта се изпълняват редица проекти за подмяна на водопроводната мрежа, в различна фаза на изпълнение. Това, което зависи от местната власт, е насочено към преустановяване на част от загубите, така до края на 2027 година голям процент от ВиК проектите ще бъдат реализирани, посочи Панов. Той акцентира на инфраструктурния проект за изграждане на връзка между язовир „Александър Стамболийски“ и Велико Търново. В краткосрочен план трябва да бъде подменен водопроводът Велико Търново – Емен, или така нареченият севлиевски водопровод, от който преди години град Велико Търново се е снабдявал с вода. Очакванията са през следващата година да започнат реалните дейности по него 30-километровата отсечка.

Вицепремиерът Атанас Зафиров подчерта, че опасност от воден режим в региона на Велико Търново няма. Той уточни, че превантивните стъпки за намиране на алтернативен водоизточник за региона се предприемат навреме. Министър Иван Иванов каза, че използването на водите на язовир „Александър Стамболийски“ за питейни нужди ще реши проблемите на няколко общини, които в момента имат нарушено водоподаване. Министърът посочи, че по информация на ВиК „Йовковци“ водата е годна за питейни нужди, но въпреки това ще бъде предвидено и изграждане на пречиствателна станция, за да има всички гаранции, че водата ще е годна за консумация от потребителите.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов посочи, че в момента язовир „Йовковци“ има 48 милиона кубически метра вода. Всеки месец се отпускат два милиона кубически метра от водата в язовира за ползване от ВиК „Йовковци“. Той отбеляза, че спекулациите за промишлено предприятие от Велико Търново, което точи вода язовира, са безпочвени. По думите му този производител има разрешение за водоползване от река Янтра в размер на 92 хиляди кубически метра годишно, или около 7000 на месец. Според справка на ВиК дружеството промишлените предприятия в областта, ползват 62 процента вода за питейно-битови нужди от язовир „Йовковци“.

Министърът каза, че днес е изпратил писма до всички басейнови дирекции в страната за информация относно алтернативните водоизточници и какви са темповете за издаване на разрешителни за ползването им. Подготвят се нови законодателни мерки за опазване на горите и намаляване на сечта, както и облекчаване на бюрократичните процедури при съгласуване на ВиК проекти.

По-късно министър Генов се включи в следващо работно заседание по покана на общински съветници от Велико Търново на което бяха обсъдени незабавни мерки за решаване на проблема със замърсеността на въздуха в града и дейността на предприятието „Кроношпан“. На срещата присъстваха народните представители от Великотърновския регион д-р Костадин Ангелов, Димитър Николов и Мариана Бояджиева, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, представители на институции.