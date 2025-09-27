Турнир по самбо „Орчо Войвода“ и турнир по джудо за деца ще се проведат в два последователни дни в Панагюрище

Традиционният турнир по самбо „Орчо Войвода“ по програма „Децата и спортният клуб“ – 2025 година се провежда днес от 10:00 часа в зала „Арена Асарел“ в Панагюрище. В надпреварата участват 22 клуба от цялата страна, съобщи за БТА председателят на спортен клуб (СК) „Бойни спортове“ Иван Нетов.

По думите му в турнира се включват около 90% от клубовете в България, което го прави един от най-силните в страната и по нищо не отстъпва на държавно първенство.

В неделя в същата зала ще се състои открит турнир по джудо за деца. Двата турнира се провеждат последователно, тъй като много от състезателите практикуват и двата спорта, поясни Нетов.

„Смисълът на тези турнири е децата, освен в републиканското първенство, да имат възможност да обиграват тактиките и техниките си със свои противници. Това е спортен празник, правим го за децата – това е смисълът на всичко“, коментира той.

За призьорите са предвидени медали и грамоти, купи за отборните класирания и индивидуални награди. Организацията на събитията е подкрепена от Министерството на младежта и спорта, Асоциацията на спортните клубове в Панагюрище, Община Панагюрище и местни фирми.

Преди дни се проведе футболен турнир за деца и юноши в Панагюрище.