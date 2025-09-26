Община Дулово изцяло подобри материалната база на местния Домашен социален патронаж, съобщиха за БТА от администрацията.

Това стана благодарение на проект, финансиран от целевата програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж“. Той бе реализиран в периода май-септември т.г., като общият му бюджет възлиза на 45 660 лева, от които малко над 4000 лева са съфинансиране от страна на общината.

По проекта бяха доставени и инсталирани професионални електрически фурни на две нива, хладилни шкафове, професионална съдомиялна машина, нови шкафове и друго кухненско оборудване, което ще облекчи работата на персонала.

От администрацията допълват, че инвестициите в социалната инфраструктура не са разход, а дългосрочна грижа за хората. С новите придобивки ще се подобрят условията на труд и ще се намалят разходите за електроенергия. Друг положителен ефект е, че значително ще се оптимизира времето за приготвяне и доставка на храната, като това е от особено значение за хората, които живеят в отдалечените населени места в общината.

Услугите на Домашния социален патронаж в Дулово се ползват от 375 жители на общината, като 150 от тях получават безплатна храна по проект „Топъл обяд“.

БТА припомня, че в края на миналата година община Дулово извърши основен ремонт на сградата, в която се помещава Домашният социален патронаж. Строително-монтажните работи са на стойност 78 хиляди лева, като от тях 70 200 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са от бюджета на общината. Ремонтните дейности включваха подмяна на дограми и врати, и освежаване на основното кухненско помещение.