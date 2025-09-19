С концерт на Теодосий Спасов с Разградска филхармония и отворена музейна експозиция Разград ще отбележи Деня на Независимостта

Подробно търсене

С концерт на Теодосий Спасов с Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов” и отворена музейна експозиция Разград ще отбележи Деня на Независимостта, 22 септември, съобщиха от общинската администрация.

Концертът от авторски творби на световноизвестния музикант и други популярни произведения се организира от Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград, а Общината го подкрепя с откупуване на част от билетите. Той ще се състои от 19:00 ч. в зала „Филхармония”.

В празничния ден жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с дейността на още един културен институт – Регионалния исторически музей. Желаещите ще могат да разгледат Интерактивния музей и постоянната археологическа експозиция в Археологическия резерват „Абритус". Те ще бъдат отворени за посетители от 9:30 до 18:00 ч., посочиха от Общината.

Интерактивният музей представя информацията за духовния Абритус и бита и културата в Древен Рим по достъпен, интересен и игрови начин с помощта на пъзели, филми и виртуална реалност. Археологическата експозиция привлича посетителите с експонати не само от римския град Абритус, но и от цяла Разградска област. Тя съдържа предмети от старокаменната епоха до Второто българско царство.

 

/БИ/

