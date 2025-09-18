РЗИ-Добрич ще проведе информационна кампания за популяризирането на приложението "еЗдраве" в Тервел

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Добрич ще проведе в Тервел информационна кампания за използването на електронното здравно досие и мобилното приложение "еЗдраве" на Министерството на здравеопазването, съобщават от общинската администрация.

Изнесеният пункт ще работи днес от 09:30 часа до 13:30 часа в сградата на Историческия музей в Тервел.

От общината посочват, че за да бъде сдвоено здравното досие с мобилен телефон, е необходимо гражданите да инсталират предварително мобилното приложение еЗдраве на своя телефон, както и да разполагат с електронна поща. Приложението е безплатно, може да се изтегли от Google Play или App Store. Когато посетят пункта, трябва да носят със себе си лична карта. Процесът по сдвояване е напълно безплатен и отнема малко време.

Информационна кампания за популяризиране на електронното здравно досие и приложението "еЗдраве" ще се състои на 24 септември от 9:30 часа във фоайето на Община Генерал Тошево, съобщават от местната администрация.

РЗИ – Добрич се включи в лятната национална кампания за популяризиране на мобилното приложение еЗдраве. През миналата година РЗИ – Добрич и "Информационно обслужване"АД проведоха подобна кампания в областта през септември.