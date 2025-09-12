Училищата и детските градини в община Видин са готови за началото на новата учебна година, съобщи за БТА заместник-кметът Борислава Борисова

Училищата и детските градини в община Видин са готови за началото на новата учебна година, като за първи път училищния праг ще прекрачат 322 първокласници, съобщи за БТА заместник-кметът Борислава Борисова.

На територията на общината функционират общо 26 образователни институции, от които 10 общински училища, четири професионални гимназии, четири центъра за личностно развитие, градско ученическо общежитие, осем детски градини с филиали към тях и една детска ясла.

През лятото усилията на общинското и училищните ръководства бяха насочени към извършване на ремонти и закупуване на дълготрайни материални активи, за които са заложени средства в капиталовата програма на общината. Ремонтирани са покриви и сервизни помещения, асфалтирани са училищни дворове, обяви Борисова.

По проект за енергийна ефективност са започнали ремонтните дейности на четири детски градини – „Славейче“, „Русалка“, „Синчец“ и „Арабела“. Докато траят ремонтите е създадена организация от страна на директорите децата да ползват сградите на съответните филиали. За това са уведомени родителите, които съдействат за безпрепятственото преместване на децата от едната сграда в другата, поясни заместник-кметът.

Строително-ремонтните дейности на градското ученическо общежитие се изпълняват в срок. Учениците временно ще бъдат настанени в общински жилища, които са разположени в един вход на два етажа на адрес ул. „Искър“ №5 в областния град. На единия етаж ще бъдат настанени момчетата, а на другия – момичетата, обяви Борисова. Тя допълни, че за сигурност на децата от външната страна на входните врати на апартаментите ще бъдат монтирани камери за наблюдение. Стремим се да осигурим нормални условия за живот и за подготовка на учениците. Община Видин се ангажира за реален и безпроблемен достъп до учебна среда на всички деца, коментира Борислава Борисова.

Вече са доставени безплатните познавателни книжки за децата от детските градини, както и учебниците за учениците от I до XII клас. Всички образователни институции ползват само електронен вариант на учебната документация. За поредна година община Видин е спечелила проект, като на всички детски градини са осигурени електронни дневници. Спокойно можем да говорим за дигитализация на детските градини, отбеляза заместник-кметът.

По думите на Борисова в момента се подготвя транспортната схема за пътуващите ученици и за децата в задължителните предучилищни групи. Обобщават се списъците на пътуващите, като за отделните линии са сключени договори с превозвачи. От 15 септември учениците ще бъдат извозвани от населените места по местоживеене към училищата във Видин и обратно. В първия учебен ден служители от общинското звено „Охрана“ съвместно с представители на полицията ще бъдат разположени на натоварените кръстовища и в близост до учебните заведения. Проверено е състоянието на хоризонталната и вертикална пътна маркировка. Пешеходните пътеки около училищата и детските гради са освежени, уточни тя.

Съгласно новата организация на движението на територията на град Видин улица „Любен Каравелов”, преминаваща край едноименното училище, става еднопосочна от днес. Движението се осъществява в посока от ул. „Райко Жинзифов“ към ул. „Христо Ботев“. Поетапно ще се премине от двупосочен към еднопосочен режим на движение и по други улици, ще се изградят нови пешеходни пътеки и изкуствени неравности.