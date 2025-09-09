От началото на годината варненските пожарникари са реагирали на 3439 сигнала за произшествия

site.btaОт началото на годината варненските пожарникари са реагирали на 3439 сигнала за произшествия
От началото на година варненските огнеборци са реагирали на общо 3439 произшествия, сред които 1679 пожара. Това съобщи днес новият началник на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в крайморския град старши инспектор Стоян Стоянов.
Той каза, че варненската структура е една от най-натоварените в страната.
Инспектор Ивайло Методиев допълни, че при пожарите от началото на година има седем загинали и 23-ма пострадали. Екипите на дирекцията са спасили живота на 13 души. Статистиката показва, че броят на пожарите в региона през последните години непрекъснато се увеличава. През 2023 г. за 9-те месеца в региона са регистрирани 1500 такива инциденти. През миналата 2024 г. броят им нараства на 1632.
През настоящата година най-често срещаната причина за избухването на пожар е небрежност при боравене с открит огън. На това се дължат 842 от инцидентите. В 130 случая огънят е тръгнал от късо съединение, а в 115 – поради техническа неизправност. При 12 от пожарите е констатиран умисъл, като по тези случаи работи полицията, посочи Стоянов. По думите му, за случая в Белослав, където изгоряха седем къщи, има образувано и досъдебно производство. За 180 от регистрираните пожари все още се изяснява причината за възникването им.
Стоян Стоянов каза още, че в общините в областта има 12 доброволни формирования. По думите му, почти всички работят много добре и са оборудвани. Според него би било хубаво доброволците да разполагат и с високопроходими автомобили, като разговори по темата се водят с общинските кметове.
От тази година дирекцията вече разполага с три коли, които могат да се ползват специално за погасяване на горски пожари, каза още Стоянов. По думите му, автомобилите са високопроходими, като единият е бил командирован да се включи в борбата с огъня в Рила.
За пожара в местността „Джанавара“ край Варна началникът на РДПБЗН не изключи вероятността за човешка намеса. Той отправи благодарност към дирекцията на полицията, която е осигурила дрон, за да бъде огледан районът и да се търсят локални огнища.
Стоянов коментира още, че от началото на годината пожарникарите са реагирали на 149 фалшиви сигнала. Броят им остава почти константен за последните 3 години. Стоянов припомни, че от тази година сред работещите на тел. 112 има служители, които се занимават специално с фалшивите сигнали. Според него е наложително да започнат да се вземат по-сериозни мерки срещу извършителите на подобни деяния.
Данните за дейността на РДПБЗН – Варна бяха изнесени по случай Седмицата на пожарната безопасност. В рамките на инициативата варненските екипи ще направят демонстрации в целия регион, като акцентът ще бъде върху работата с най-малките. Освен това са предвидени и Дни на отворените врати в районните служби в областта.
Пожарната във Варна е създадена през 1878 година. Първите огнеборци са 36 хамали с ръчни толумби. Първоначално сигналите за пожар се подават с изстрел, флагове, или звън на камбана, а през нощта – с фенери. През 1898 г. пожарната вече разполага с телефон, а през 1926 г. получава първите си автомобили. Осем години по-късно – през 1934 г., нормативно е уредена работата на доброволните пожарни команди.
